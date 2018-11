Fond vil overtage dårlige shippinglån fra NordLB for milliarder

NordLB kan være tæt på et salg af dårlige udlån til shippinginustrien for omkring 2,8 mia. dollars, fortæller kilder tæt på processen til Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet har banken indledt eksklusive forhandlinger med fonden Cerberus, der også er blandt de nye ejere af den tyske shippingbank HSH Nordbank, som er i gang med at færdiggøre privatiseringen af banken.

Porteføljen med de dårlige shippinglån går under navnet 'Big Ben' og passer med bankens ambitioner om at have solgt fra og hanket op i balancen tidligt i december.

Mandag fik banken et endeligt bud på en anden portefølje til salg til en værdi af fire mia. euro. Her drejer det sig også om Cerberus, kapitalfonden Lone Star og hedgefonden Daidson Kempner, siger kilder til Reuters. Ingen af parterne har ønsket at kommentere historien.

I begyndelsen af november kom det frem, at Nord LB klarede sig dårligst af alle tyske pengeinstitutter i en stor stresstest af den europæiske finanssektor. Ifølge mediet NDR, er det netop dårlige shippinglån for milliarder af euro, som tynger banken og tærer på kapitalkravet i tilfælde af en krise.

Derfor forsøger banken også at komme af med næsten alle de dårlige shippinglån i år.

