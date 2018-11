Storbank vil vokse på skibsfinansiering

Den franske storbank Société Générale vil vokse på skibsfinansiering, og i den forbindelse udvider banken sit forretningsben, som fokuserer på kommerciel rådgivning til kunderne. Det skriver Fairplay.

Målet er at øge porteføljen på skibsfinansiering "ret markant" over de næste år, siger Paul Taylor, som er global chef for finansiering af shipping og offshore i Société Générale. Derfor lancerede storbanken tidligere på året et nyt tilbud til shippingkunderne om strategisk, kommerciel rådgivning.

"Målet er at rådgive kunder meget tidligere i processen end i en finansiel rådgivningssituation. Det inkluderer at foreslå projekter som investeringsmuligheder, introducere partnere og hente kapital. Det er dog ikke M&A (køb og salg, red.). Alle situationer er forskellige, men der er markante muligheder derude, hvis du tænker som en skibsejer frem for en financier. Kommerciel rådgivning er i høj grad uudnyttet af vores konkurrenter," siger Paul Taylor til Fairplay.

Har reduceret engagement

Samtidig fastslår den franske storbank, at den fortsat er dedikeret til shipping, selvom banken i lighed med mange af dens konkurrenter i de senere år har mindsket sit engagement i industrien.

Société Générale vil primært finansiere førende aktører med en flåde på 50 skibe eller mere. Banken ser muligheder i alle sektorer, men det er især LNG, som har bankens interesse. Senest er banken gået ind i sammenslutningen SEA/LNG og vil dermed være med til at arbejde for udbredelsen af LNG som brændstof.

"På linje med vores bredere miljømæssige forpligtelse til at understøtte grønne løsninger, mener Société Générale, at der er fordele ved LNG på grund af lavere lokal forurening og udledning af CO2 i sammenligning med traditionelle marinebrændstoffer," lød det fra Paul Taylor i en meddelelse.

ShippingWatch kunne tidligere fortælle, at Société Générale og en række andre store shippingbanker i øjeblikket er i gang med at udarbejde et sæt retningslinjer under navnet "Poseidon Principles", der skal presse sektoren til at tænke grønt. Ifølge ShippingWatchs oplysninger har parterne sat første kvartal 2019 som deadline for arbejdet. Udover Société Générale er det bl.a. DNB og Citi, der deltager.

