Tysk shippingbank klarer sig skidt i europæisk stresstest

Den tyske shippingbank Nord LB klarede sig dårligst af alle tyske pengeinstitutter i en stor stresstest af den europæiske finanssektor.

Fredag aften har den europæiske tilsynsmyndighed, EBA, udsendt resultaterne af testen, som skal efterprøve, hvordan de europæiske banker vil klare sig, hvis de bliver ramt af ny økonomisk krise.

Og her er Nord LB altså bundskraberen blandt de tyske banker.

Ifølge mediet NDR, så det dårlige shippinglån for milliarder af euro, som tynger banken og tærer på kapitalkravet i tilfælde af en krise.

Det får ikke umiddelbart nogen konsekvenser for banken at klare sig dårligt i stresstesten. NDR skriver dog på baggrund af en artikel Frankfurter Allgemeine Zeitung, at Nord LB er gået på jagt efter nye investorer.

Samtidig deltager finansministeren i delstaten Niedersachsen, hvor banken har hjemme, i øjeblikket i forhandlinger med ledelsen om, hvordan den kan komme af med de mange dårlige shippinglån.

I Danmark har de fire storbanker, Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank, alle deltaget i testen. Ifølge Finanstilsynet er resultatet, at de fire danske bank er klædt på til at modstå selv en meget hård krise med negativ vækst, faldende boligpriser og høj ledighed.

