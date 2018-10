Panalpina tjener mere trods usikkerhed - handelskrig truer

Det schweiziske transport- og logistikselskab Panalpina har trods de globale handelsspændinger haft held til at løfte resultaterne i de første ni måneder af i år pænt, når man sammenligner med samme periode sidste år.

Men i tredje kvartal specifikt var nogle af markederne ramt af den makroøkonomiske usikkerhed, hvilket måske også kan smitte af i DSV's regnskab.

Selskabet har i månederne frem til og med september omsat for 4442,5 mio. schweizerfranc mod et salg på 4065,5 mio. schweizerfranc i den samme periode af 2017. Det svarer til en fremgang på 8,5 pct.

Driftsresultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev samtidig fordoblet til 208,5 mio. schweizerfranc fra 103,9 mio. schweizerfranc i de første ni måneder af sidste år.

Nettooverskuddet blev 51 mio. schweizerfranc mod et plus på 48,4 mio. schweizerfranc et år tidligere.

"I et år - der indtil nu har været karakteriseret ved anstrengte internationale handelsforhold - har vi øget profitabiliteten sammenlignet med de første ni måneder af 2017. Den makroøkonomiske usikkerhed i tredje kvartal resulterede i luft- og søfragtmarkeder, der ikke var så stærke som ventet," siger Stefan Karlen, der er adm. direktør hos Panalpina, i regnskabet.

"Vi så et marked, hvor søfragthøjsæsonen var svagere end ventet. Luftfragtraterne steg, hvilket påvirkede vores marginer som ventet. Overordnet set stod vi godt imod i et meget volatilt miljø," fortsætter topchefen.

Den danske transport- og logistikkoncern DSV afleverer sit regnskab for tredje kvartal fredag morgen.

