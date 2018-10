World Fuel Services ramt af nyt krav efter dårlig bunker

Den store bunkerkoncern World Fuel Services er blevet ramt af en ny anklage for at have leveret beskidt skibsbrændstof.

Tirsdag kunne ShippingWatch beskrive et krav fra BW LPG, som hævder, at World Fuel Services har leveret dårlig bunkerolie til to skibe, som efterfølgende måtte renses for at undgå skader.

Nu følger handelshuset Trafigura så efter med en lignende anklage. Det er dog tvivlsomt, om Trafiguras anklage har forbindelse til de omfattende problemer med dårlig bunkerolie, som har plaget industrien siden nytår.

Det skyldes, at olien blev leveret til et chartret skib i Istanbul i Tyrkiet i starten af januar 2018. De omfattende problemer med forurenet brændstof, som flere har omtalt som en epidemi, er derimod primært registreret i Texas, Singapore, Panama og et par asiatiske havne.

Ifølge restdokumenter fra en domstol i USA købte Trafigura bunkerolie af World Fuel Services. Efterfølgende fik skibet problemer med sin motor.

En prøve af brændstoffet blev sendt til et laboratorium, som konkluderede, at den ikke levede op til ISO-specifikationen RMG380.

Den italienske ejer af skibet, VIS Tankers, har siden sendt et krav på 126.000 afsted til Trafigura. Det krav vil Trafigura nu sende videre til World Fuel Services ved en domstol i USA.

