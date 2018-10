Handelskonflikt kan bremse endnu en opjustering i DSV

Efter at de foregående to kvartalsregnskaber har budt på opjusteringer og nye aktietilbagekøb, kan DSV være nødt til "blot" at oppræcisere sine forventninger, når der fredag morgen afleveres regnskab for tredje kvartal.

Meget kommer imidlertid til at afhænge af, hvordan fragtmarkedet har udviklet sig og reageret på den globale handelskonflikt, der måske på den korte bane giver volumenerne et boost, men som på længere sigt kan have svært ved at forhindre en fortsat aftagende vækst i den fragtede volumen.

"Vi venter, at DSV kan komme til at præcisere sit forventningsinterval for 2018, men at en yderligere opjustering formentlig vil blive holdt tilbage af stigende handelsspændinger," skriver David Kerstens, der er aktieanalytiker hos Jefferies, i en analyse.

Øjner oppræcisering

Op til regnskabet for tredje kvartal venter DSV for 2018 et driftsoverskud (EBIT) på 5300-5600 mio. kr., mens der sigtes efter justerede frie pengestrømme på 4200 mio. kr.

Til sammenligning venter de analytikere, som DSV selv har indsamlet estimater fra op til regnskabet, et driftsoverskud på 5545 mio. kr. for 2018. Isoleret for tredje kvartal ventes driftsoverskuddet at stige til 1508 mio. kr. fra 1313 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

Ligesom David Kerstens fra Jefferies har det, så er der blevet bidraget til DSV's estimatindsamling af Mikkel Emil Jensen, som er analytiker i Sydbank.

Han venter, at den danske transport- og logistikkoncern fredag morgen vil fastholde sin økonomiske prognose for 2018.

"Vi øjner dog en mulighed for en oppræcisering, drevet af fortsat fin vækst og en styrket dollar. Vi forventer, at DSV vil starte et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1200 mio. kr.," skriver Mikkel Emil Jensen i en analyse.

Kortsigtet gevinst på handelsfejder

I sin forberedelse til DSV's regnskab har Sydbank-analytikeren skævet til det nylige regnskab fra den schweiziske konkurrent Kuehne + Nagel, som i sit tredje kvartal havde solid volumenvækst og vandt markedsandele, men som samtidig kæmpede med at sende væksten videre ned til bundlinjen.

"Vi kan ikke afvise, at handelskrig og toldafgifter har givet volumenerne et boost i virksomhedernes forsøg på at få sendt deres varer før toldstigningerne. Det vil i så fald kunne forklare ikke kun volumenvæksten men også den skuffende bruttoindtjening, da kortvarige prisstigninger i fragtpriserne vil være svære at sende videre til kunderne med så kort varsel. K+N har dog for vane at gå på kompromis med prisen for at sikre ordrerne, hvilket da også er den forklaring, vi tror mest på i dette kvartal," skriver Mikkel Emil Jensen.

Ifølge analytikernes estimater ventes DSV i tredje kvartal at lande et overskud efter skat på 1106 mio. kr. For hele 2018 ses der komme et nettooverskud på 4074 mio. kr.

/ritzau/FINANS