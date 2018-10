DSV dropper opkøb af schweizisk logistikselskab

DSV har på grund af modvilje hos bestyrelsen i Ceva Logistics besluttet sig for ikke at gå videre med et nyt forsøg på at overtage konkurrenten.

Det oplyser DSV tirsdag eftermiddag i en meddelelse til fondsbørsen.

I meddelelsen fortæller DSV, at det danske transport- og logistikselskab torsdag i sidste uge afgav et bud på 30 schweizerfranc per aktie til aktionærerne i Ceva Logistics. Til sammenligning lukkede aktien dagen før i 25,20 schweizerfranc, hvilket derved ville have svaret til en præmie på 19 pct.

Tilbuddet på 30 schweizerfranc er der dog ikke blevet takket ja til, og dermed er det anden gang, at DSV har fået afvist et tilbud, da selskabet tidligere på måneden fik afvist et tilbud på 27,75 franc per aktie.

Før DSV's interesse blev kendt, kostede Ceva-aktierne omkring 18-19 franc.

"På baggrund af Ceva-bestyrelsens manglende vilje til at indgå i en dialog direkte med DSV på den tilbudte pris per aktie, har vi valgt ikke at gå videre med en erhvervelse af Ceva."

"DSV ønsker ikke at kommentere yderligere på dette," skriver det danske selskab i meddelelsen tirsdag.

Efter nyheden falder DSV-aktien 5,3 pct. til 507 kr. Til sammenligning kostede den omkring 512 kr. lige før meddelelsen. På børsen i Schweiz falder aktien i Ceva Logistics med omkring 8 pct. ifølge Bloomberg News.

