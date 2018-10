Kuehne + Nagel vokser stort efter vundne markedsandele

Schweiziske Kuehne + Nagel fortsatte med tocifret vækst i omsætningen i tredje kvartal, mens marginen dog var lidt under pres.

Især inden for luftfragt var der vækst at spore, da divisionen flyttede 439.000 tons – 12 pct. mere end samme kvartal af 2017. Og det skete endda til en højere indtjening per ton, selv om K+N tog markedsandele.

Kuehne + Nagels søfragtsdivision, den klart største i virksomheden, stod for flytningen af 1,23 mio. tyvefodscontainere (TEU) i kvartalet, hvilket svarer til en vækst på 10 pct. – omtrent dobbelt så høj vækst som markedet generelt. Til gengæld faldt bruttoindtjeningen igen og denne gang med 5 pct. per TEU til 311 schweizerfranc.

Over landjorden var vækstraterne lidt mere afdæmpede, men marginen blev til gengæld næsten fordoblet til 1,6 pct. fra 0,9 pct. i tredje kvartal i 2017.

Samlet øgede Kuehne + Nagel sin omsætning med 12,4 pct. til 5295 mio. schweizerfranc i kvartalet, men den høje vækst skete på bekostning af indtjeningsgraden. Således faldt EBIT-marginen til 4,6 pct. fra 4,9 pct. for et år siden, og overskuddet før skat voksede derfor kun med 3,3 pct. til 247 mio. franc i kvartalet.

K+N-topchef Detlef Trefzger kalder resultaterne for "bemærkelsesværdige" inden for sø-, luft- og landfragt, mens den mindre logistikdivision trods høj vækst fortsat er udfordret på indtjeningen.

"Baseret på de rigtigt gode resultater i årets første ni måneder venter vi en succesfuld afslutning på året," udtaler Detlef Trefzger i forbindelse med regnskabet.

Kuehne + Nagel er en af DSV's allerstørste konkurrenter i fragtsektoren.

