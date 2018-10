CMA CGM øger sin ejerandel i DSV's opkøbsønske

Containerrederiet CMA CGM har øget sin ejerandel i det schweiziske logistikselsakb CEVA.

Efter opkøb i løbet af de seneste par dage ejer CMA CGM nu 33 pct. af CEVA, skriver CEVA i en meddelelse.

CEVA var i sidste uge mål for stor omtale, da det kom frem, at logistikselskabet havde afvist et købstilbud fra danske DSV. Købstilbuddet havde simpelthen for lav en pris til, at CEVA ville takke ja.

"Bestyrelsen i Ceva Logistics gennemgik omhyggeligt forslaget med støtte fra dets juridiske og finansielle rådgivere og konkluderede enstemmigt, at forslaget ikke er i selskabets eller aktionærerne bedste interesse," lød det fra CEVA.

