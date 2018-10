Bomin afviser ansvar for Thorco-havari

Det tyske bunkerselskab Bomin afviser at have leveret dårlig bunkerolie til Thorco Lineage, som grundstødte i sommer efter et motorstop i det sydlige Stillehav.

I juni gik skibet på grund i Polynesien og måtte hjælpes fri af den franske kystvagt, som var bekymret for et olieudslip. Beskidt brændstof blev kort efter ulykken fremhævet af Thorco Shipping som en mulig årsag til, at motoren pludselig gik ud.

Det danske rederi købte brændstoffet af et datterselskab til World Fuel Services, mens olien blev fysisk leveret af Bomin i Panama.

(...) Bomin gør det gældende, at det på eller omkring 7. juni, 2018 solgte og leverede marineolie af den type og kvalitet, som Trans-Tec bad om, og at den var on-spec Bomin i svar til en amerikansk domstol

For at beskytte sig mod et eventuelt krav har selskabet, som solgte olien til Thorco, Trans-Tec, lagt sag an mod leverandøren Bomin i USA. Bomin nægter dog at have leveret forurenet bunker til Thorco Lineage.

"(...) Bomin gør det gældende, at det på eller omkring 7. juni 2018 solgte og leverede marineolie af den type og kvalitet, som Trans-Tec bad om, og at den var on-spec," står der i et nyt retsdokument, som er indsendt af forsvaret fredag i sidste uge.

Tyske Bomin mener derfor heller ikke, at man har et erstatningsansvar for ulykken, fremgår det af dokumentet. Samtidig påpeger bunkerselskabet, at fristen for at klage over kvaliteten af brændstoffet er udløbet.

Forsøger at beskytte sig

Havariet af Thorco Lineage er den hidtil mest opsigtsvækkende sag, som er trukket ind i de omfattende problemer med forurenet bunkerolie.

Problemerne begyndte i Houston og spredte sig siden til Panama, Singapore og flere andre asiatiske havne.

Mens kilden til olien fortsat er ukendt, så har epidimien ført til en byge af krav mellem en lang kæde af aktører i shippingindustrien. Både skibsejere, rederier, operatører, bunkerselskaber og handelshuse kæmper nu alle for at undgå at betale regningen for reparationer og tabte dage til søs.

De fleste uenigheder er blevet holdt bag lukkede døre, mens enkelte har nået offentligheden via domstolene.

Det gælder blandt andet havariet af Thorco Lineage, hvor de to bunkerselskaber, Trans-Tec og Bomin, forsøger at beskytte sig mod et eventuelt krav fra Stadil-familiens rederi Thorco Shipping.

Motorstop efter 24 timer

Thorco har endnu ikke selv ønsket at kommentere sagen offentligt. Retsdokumenter indsendt af Trans-Tec beskriver dog, hvordan rederiet pegede på dårlig bunkerolie som en årsag til ulykken.

Thorco Shipping købte brændstoffet af World Fuel Services i starten af juni. Det blev få dage senere leveret af den tyske bunkerleverandør Bomin i havnen Cristobal i Panama.

Da skibet i slutningen af samme måned begyndte at brænde bunkerolien, stoppede motoren under 24 timer senere, hvorefter skibet gik på grund ved den lille ø Raroia i Polynesien.

"Den samme dag, 24. juni 2018, fortalte chartrerne af Thorco Lineage, via TKK (Thorco, red.), til Trans-Tec om grundstødningen og motorsammenbruddet og hævdede samtidig at have et krav på grund af forkert bunkerolie leveret af Trans-Tec i Cristobal, Panama, som var af dårlig kvalitet og/eller med forkerte specifikationer i forhold til, hvad parterne havde aftalt," lyder det i anmeldelsen fra Tranc-Tec.

