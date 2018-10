Ceva-topchef overrasket over bud fra DSV

Cevas topchef, Xavier Urbain, er overrasket over at have fået et købstilbud fra DSV, som er blevet afvist af bestyrelsen. Det siger han et interview med Bloomberg.

"DSV's tilbud er ikke acceptabelt, da det lyder på det samme, som selskabet gik på børsen til," forklarer han med henvisning til, at Ceva blev børsnoteret i maj i år.

Han fortæller også, at bestyrelsen vil kigge på et eventuelt højere bud end det afviste fra DSV. Det skal bestyrelsen ifølge Xavier Urbain gøre for at tjene aktionærernes interesser bedst. Direktøren oplyser også til Bloomberg, at bestyrelsen ikke har drøftet, hvad der ville være en acceptabel pris for selskabet.

I øvrigt mener han, at Ceva er velrustet til de udfordringer, der er på transportmarkedet.

CMA CGM øger sin ejerandel

Han oplyser også, at hovedaktionæren med omkring en fjerdedel af aktierne, containerskibsgiganten CMA CGM, er begyndt at øge sin ejerandel i dag. Inden dagens opkøb ejede CMA CGM ifølge Bloomberg 25,05 pct.

"Hovedaktionæren vil i løbet af de næste få dage løfte ejerandelen til omkring 33 pct.," oplyser Xavier Urbain til nyhedsbureauet.

DSV bekræftede tidligere torsdag at have afgivet et bud på den schweiziske konkurrent - verdens ottendestørste speditør.

Buddet blev afvist af Cevas bestyrelse, men ville have givet aktionærerne en præmie på mere end 50 pct. i forhold til Ceva-kursen onsdag.

DSV's bud lød på 27,75 schweizerfranc. Fredag først på eftermiddagen handles aktien i Ceva til i 24,25 schweizerfranc - 31,7 pct. højere end onsdag.

