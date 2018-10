Norsk kapitalfond vil sælge olieserviceselskaber for milliarder

Olieserviceporteføljen hos norske Hitec Vision har de seneste år mest af alt budt på fyringsrunder, reducering af omkostninger og kriseforhandlinger med banken.

Nu går den Stavanger-baserede fond imidlertid i offensiven og planlægger at sælge 12 af deres olieserviceselskaber over de næste to år, skriver Dagens Næringsliv.

Hitec Visions olieservice-portefølje har givet enorme underskud, og kapitalfonden har selv været nødt til at lægge 1,6 milliarder norske kroner på bordet for at redde deres virksomheder.

"Vi troede ikke, at krisen ville være så dyb og vare så længe," som Jone Skaara, én af fondens tre partnere med ansvar for olieservice-porteføljen, forklarer til Dagens Næringsliv.

Med en aktuel oliepris på omkring 85 dollars per tønde og en stigende opkøbslyst hos de store olieservice-koncerner, vurderer fonden dog, at krisen er ved at være et overstået kapitel, og at tiden derfor er kommet til at sælge.

Kapitalfonden ønsker hverken at kommentere på, hvor meget de har investeret i selskaberne, eller hvor meget de regner med at få for dem ved fremtidige salg.

"Men vi tror, vi får pengene igen," siger Atle Eide, en af Hitec Visions partnere med ansvar for porteføljen, til Dagens Næringsliv.

Det første selskab, som ventes at blive solgt, er Stord-baserede Leirvik, og markedsføringen af ét af selskaberne går allerede i gang onsdag.

Udover de 12 norske selskaber er to af fondens mindre udenlandske selskaber også på salgslisten.

Når salgsprocessen af de i alt 14 selskaber bliver sat i gang, vil Hitec Vision have seks rene olieservicesselakber tilbage i porteføljen.

