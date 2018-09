NordLB skærer 1200 stillinger frem mod 2020

Tyske NordLB er i gang med en større omorganisering, der vil koste flere medarbejdere jobbet de kommende år. Frem mod 2020 vil banken skære omkring 1250 stillinger fra, oplyser NordLB. Nedskæringen sker som en del af bankens "One Bank" plan, der også handler om at få nye investorer ind.

I november vil omkring 430 stillinger ryge, når banken har strømlinet processer med udlån og supportfunktioner til ledelsen, fremgår det.

"Begyndelsen af anden fase til november betyder, at vi følger planen," siger bestyrelsesformand Thomas Bürkle.

Samtidig vil synergieffekter fra fusionen med den tidligere Bremer Landesbank tilbage i 2017 betyde, at yderligere 420 stillinger vil forsvinde, primært i Bremen og Oldenburg. Nedskæringerne vil ske gennem frivillige førtidspensioner og fratrædelsesplaner. Ifølge banken er der indgået en aftale med bankens tillidsfolk for at undgå obligatoriske fyringer.

"I løbet af den anden fase med at reducere medarbejderstaben vil banken blive nødt til at tage hensættelser på beskostning af restruktureringsresultatet, hvilket vil påvirke indtjeningen i det nuværende finansielle år," skriver NordLB og peger på, at det sandsynligvis vil lede til negativ indtjening for hele året.

NordLB er 2,7 mia. euro fra målet for dårlige shippinglån

Tysk shippingbank får kritik i intern revisionsrapport