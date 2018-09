IUMI får ny mand i spidsen

En ny mand skal sidde i spidsen for den globale sammenslutning for globale søforsikringer, IUMI. Richard Turner har overtaget posten fra Dieter Berg, der i fire år har varetaget formandskabet, oplyser organisationen.

Richard Turner er europæisk chef for Global Risk Solutions hos RSA Insurance Group, og blev valgt af rådet på det årlige møde onsdag. Han har 35 års erfaring med det globale marineforsikringsmarked.

I denne uge har organisationen holdt sin årlige konference i Cape Town, og her advarede daværende formand Dieter Berg om, at det er på høje tid at forholde sig til risici, man ikke troede var der.

Her henviste han til ulykkerne med olieplatformen Deepwater Horizon, krydstogtskibet Costa Condordia og ekplosionen i den kinesiske havn Tianjin samt de mange orkaner, der de seneste år har ramt forsikringsbranchen. Alle sammen episoder, der har kostet forsikringsselskaber milliarder af dollars.

Ifølge Berg bliver disse risici mere og mere sandsynlige.

"Voksende akumulering af risici til søs og på land er en stigende bekymring. På store containerskibe, hvor omkring 20 pct. af containerne tomme, vil vi sandsynligvis se en kombineret last og skrog værdi på omkring 1,5 mia. dollars, og det inkluderer ikke fjernelse af vrag eller omkostninger på forurening. I havne og terminaler er værdier endnu højere end i Tianjin," sagde han forleden ifølge en meddelelse.

