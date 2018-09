CEO forlader international bunker-organisation

Efter halvandet år stopper Justin Murphy som CEO for den internationale bunkersammenslutning Ibia.

Mere specifikt forlader han posten senere på ugen den 15. september for "at påtage sig en ny udfordring i Abu Dhabi," lyder det i en meddelelse fra Ibia.

Justin Murphy, som har stået i spidsen for bunkersammenslutningen siden februar sidste år, har været en del af den internationale shippingindustri i mange år. Før Ibia har han blandt andet været CEO i Brightoil Shipping i Singapore. Ligeledes har han haft en fortid i Teekay og som chef for shipping i Macquarie Bank.

Murphys farvel som topchef giver organisationen anledning til at indføre en ny struktur, hvor topchefens forskellige ansvarsområder fremover skal deles mellem et ledelseshold.

Som led i den plan vil Unni Einemo tiltræde i en ny stilling som director. Hun kom til Ibia i 2016 som IMO-repræsentant og communication manager.

"Unni har min fulde støtte, og jeg er meget sikker på, at hun vil gøre et godt stykke arbejde for vores medlemmer på et vigtigt tidspunkt for vores industri," udtaler Justin Murphy i meddelelsen.

Ændringerne medfører også, at Sofia Konstantopoulou, der kom til Ibia i februar i år, vil tiltræde i en nyoprettet stilling som global chef for marketing og events. En anden ny jobfunktion som general manager for medlemskab og administration vil blive besat til oktober.

