Norsk bank har gode nyheder til olieservice

Efter flere opslidende år med besparelser og massefyringer kan der være bedre tider på vej for olieserviceselskaberne.

Det norske investeringsbank Pareto Securities spår, at bunden for selskaber, som lever af at servicere oliebranchen, kan være nået i 2018.

Ifølge erhvervsmediet E24 har Pareto udsendt en rapport, hvor det er forventningen, at de store energiselskaber vil begynde at bruge flere penge fra starten af næste år.

"Vi mener, at olieselskaberne nu har midlerne, motivet og muligheden for at øge investeringerne i offshore og efterlade 2018 som bunden for den bredere olieserviceindustri," lyder det i rapporten.

Olieserviceselskaberne har været hårdt ramt af det voldsomme fald i olieprisen fra midten af 2014 og indtil sidste sommer, hvor prisen igen begyndte at stige. Faldet fik oliegiganterne til at skrue kraftigt ned for både omkostninger og investeringer.

Med en oliepris omkring 65-70 dollars per tønde ser det dog bedre ud for branchen i meget lang tid, og det kan betyde mere arbejde til hele fødekæden, inklusiv olieserviceselskaberne.

