DSV køber hollandsk selskab

DSV køber hollandske S&H for at styrke selskabets kompetencer inden for blandt andet e-handel og distribution.

Det fremgår af en meddelelse tirsdag eftermiddag.

Det danske selskab har købt samtlige aktier i S&H, som dermed er en del af DSV med omgående effekt, idet der ikke umiddelbart udestår nogen konkurrencemæssige godkendelser.

S&H vil fortsætte som stand alone-selskab i DSV-regi under Solutions-divisionen, men den nuværende topchef, Hans Elshout, stopper som topchef for selskabet.

Han fortsætter som rådgiver for DSV, mens ledelsen af S&H, der hos DSV får navnet DSV Multi-channel Fulfilment, vil blive varetaget af Peter van der Maas, der er leder af Solutions-divisionen.

