Nyåbnet britisk P&I-klub ligger 50 meter fra konkurrenten

Antallet af P&I-klubber med kontor i København er blevet fordoblet fra én til to med en nyåbnet satsning fra britiske Britannia med B Denmark P&I, der har adresse lige ved siden af konkurrenten Skuld.

Faktisk er det kun Tuborg Boulevard i Hellerup, der fysisk adskiller de to selskaber i Danmark. Herfra er der ikke langt til en stor bid af den danske shippingklynge, hvor mange store navne har adresse netop i det område nord for København.

København er en stor maritim hub, og det er ikke længere nok for os at komme forbi på besøg fire-fem gange om året," Jonathan Bott, director, Britannia P&I

Det danske marked er vigtigt for Britannia, da 16 pct. af forretningen kommer fra netop danske shippingkunder. Og for det britiske selskab var det ikke længere tilstrækkeligt, at de blev håndteret fra hovedkontoret i London.

"Vi er nødt til at være tættere på. København er et stort maritimt knudepunkt, og det er ikke længere nok, at vi kommer forbi på besøg fire-fem gange om året," siger claims director Jonathan Bott i et interview med ShippingWatch.

På selskabets kundeliste er i dag navne som A.P. Møller-Maersk, Torm, J. Lauritzen, Team Tankers' danske kontor, Evergas, Maersk Tankers, Navigare Capital Partners, Otto Danielsen og Hafnia Tankers.

I alt udgør den danske kundeliste ti selskaber.

Vækst ikke målet foreløbigt

Det er forsikringsadvokat Michael Boje-Larsen, med fortid hos blandt andre Skuld, der står i spidsen for den danske satsning, der til at begynde med kommer til at bestå af fire mand.

CV for Michael Boje-Larsen Juni 2018: direktør for B Copenhagen P&I 2017-2018: advokat og partner i MareJus 2015-2017: advokat og partner i WSCO 2012-2015: vice president og deputy head of Skuld Copenhagen 2009-2012: vice president for underwriting & marketing hos Skuld 1996-2009: advokat for claims hos Skuld Kilde: LinkedIn

Mens Boje-Larsen og advokat Rishi Choudhury, der har arbejdet for Britannia i 11 år, vil være faste ansigter på Strandvejen i Hellerup, vil en række Britannia-medarbejdere rotere mellem at sidde på det danske kontor og på hovedkvarteret i London.

Det er i første omgang de nuværende kunder, som Michael Boje-Larsen og det danske kontor kommer til at arbejde med. Og ikke nye kunder, eller medlemmer, som P&I-klubben betegner dem.

"Udgangspunktet er at forbedre servicen og bygge videre på de nuværende kundeforhold og ikke at øge medlemsskaren. Vi mener, at det kan gøre en forskel at have en god service inden for 500 meter fra kunderne," siger Michael Boje-Larsen til ShippingWatch og uddyber, at det er svært at sætte noget konkret mål om, hvor stort kontoret skal blive på længere sigt.

"Det kan muligvis ændre sig over tid, men vi skal finde ud af, hvad antallet af medarbejdere skal være, så det modsvarer efterspørgslen fra kunderne."

I Danmark vil Britannia fokusere på forsikringsopgaver inden for håndtering af krav, eksempelvis for olieforurening og lastskader og endelig retshjælpsforsikring, formelt kendt som FDD, hvor et rederi har outsourcet sine juridiske kapaciteter til Britannia.

Salgsfunktionen, underwriting, vil dog ikke være en del af kontorets service fra starten af, men vil fortsat have udgangspunkt fra London.

Led i større regional strategi

Sidste år åbnede Britannia P&I op et andet sted i Europa med åbningen af et kontor i Luxembourg.

Selskabet lagde ikke skjul på dengang, at åbningen var en direkte konsekvens af brexit. Med kontoret ville Britannia derfor kunne servicere kunder i og uden for Storbritannien, lød det dengang.

Det nye København-kontor har dog intet at gøre med briternes forekommende udtræden af unionen, fastslår Micheal Boje-Larsen og Jonathan Bott.

Det er i stedet et resultat af en strategi, Britannia har haft de sidste år, om at åbne flere regionale kontorer i tillæg til hovedkontoret i London og kontorer i Asien.

