A.P. Møller Capital har rejst 6,3 mia kroner til Afrika-fond

12 måneder efter lanceringen har A.P. Møller Capital opnået tilsagn om 6,3 mia. kroner eller næsten en mia. dollars fra en række institutionelle investorer, herunder PKA, PensionDanmark, Lægernes Pension, PFA, Danica Pension, SEB Pension och Försäkring, Lærernes Pension og A.P. Møller Holding.

Dermed har fonden nået sit mål, og selskabet lukker derfor ned for flere indskud, når de sidste kontakter med potentielle investorer er overstået om nogle måneder.

"Vi er meget glade for den store opbakning fra en række stærke og professionelle investorer, og for at vi nu kan afslutte kapitalrejsningen med succes. Vi har sammen etableret en base for en unik investeringsforretning. Det er nu vores opgave at forvalte den kapital, så den munder ud i bæredygtige projekter, der kan bidrage til jobskabelse og forbedre levestandarden i Afrika," siger Kim Fejfer, CEO og Managing Partner for A.P. Møller Capital og tilføjer:

"Vi går nu ind i investeringsfasen, og hele teamet kan fokusere på at modne de projekt- og opkøbsmuligheder, vi har udviklet i Afrika gennem det seneste år."

Afrika-fonden fokuserer på infrastrukturinvesteringer i Afrika.

Fondens formål er "at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og velstand på det afrikanske kontinent og samtidig generere et attraktivt afkast til investorerne."

Fonden har en forventet levetid på ti år.

