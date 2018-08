Søforsikringsselskab vælger Rotterdam efter brexit

Det britiske søforsikringsselskab UK P&I Club har lagt sig fast på en by til sit nye europæiske kontor, efter at man sidste år besluttede sig for at flytte til Holland som en direkte konsekvens af brexit.

Valget er faldet på havnebyen Rotterdam, skriver Reuters.

Den nye hollandske fillial bliver åbnet for at undgå, at forretningen bliver påvirket, når Storbritannien forlader EU og potentielt mister adgang til det europæiske fællesmarked.

"Det bliver ikke bare et messingskilt på en dør, og der vil fra starten være seks til otte ansatte, med tiden måske flere. Kontoret har substans. Omkostningerne ved Rotterdam-kontoret bliver mindre end i London, så der vil være penge at spare," siger topchef i UK P&I, Andrew Taylor, til Reuters.

En række søforsikringsselskaber har valgt at åbne kontorer i Europa i kølvandet på briternes beslutning om at forlade EU. Det gælder blandt andre britiske Britannia P&I og Neon, som har åbnet en skandinavisk filial ved navn Orca Insurance Agency med hovedkvarter i København.

