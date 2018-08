DSV har skabt tusindvis af nye arbejdspladser

I det sidste år er der blevet ansat tusindvis af nye medarbejdere hos danske DSV.

Alene i første halvår af 2018 er der i absolutte tal kommet lidt mere end 1500 nye personer til virksomheden. Og det er primært på DSV's lagre og terminaler rundt omkring i verden, at der har været stor efterspørgsel efter hænder til at håndtere de stigende fragtmængder hos transport- og logistikselskabet.

Selvom der er mange, der taler om digitalisering, robotter og alt muligt, så er det her stadig en peoples business. Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV

"Vi har vundet en masse nye kontrakter og åbnet mange nye lagre. Og når man bygger et nyt lager på 40.000 kvm, skal man bruge 400-500 medarbejdere. Det er et udslag af det, der gør, at vores medarbejderstab stiger. Det er en stor omkostningspost, så det er klart, at vi hele tiden skal arbejde med at have den højest mulige produktivitet," siger CEO Jens Bjørn Andersen til ShippingWatch om udviklingen.

Topchefen mener dog også, at det stigende antal medarbejdere viser en anden ting.

"Selvom der er mange, der taler om digitalisering, robotter og alt muligt, så er det her stadig en peoples business. Vi er meget afhængige af dygtige og loyale medarbejdere, der gør en indsats hver dag. Så det er ikke sådan, at vi står over for en situation, hvor alt kan blive automatiseret," mener Jens Bjørn Andersen.

Regnskabet for andet kvartal viser, at det totale antal af DSV-medarbejdere pr. 30. juni 2018 lød på 47.144. Det er en stigning på næsten 2.300 i forhold til juni sidste år, hvor der var ansat 44.851. Ved årsskiftet til 2018 lød tallet på 45.636.

Af de tre store afdelinger hos DSV er det netop Solutions-divisionen, der rummer logistik- og varehusløsningerne, der har set den største fremgang i perioden.

Udviklingen er i absolutte tal, da den danske transport- og logistikvirksomhed omvendt også har haft tilbagegang andre steder i organisationen, hvor staben er blevet reduceret.

Det er blandt andet sket efter sammenlægningen med UTi, hvor DSV har skåret ned på eksempelvis speditører, regnskabsansatte og sælgere, fortæller Jens Bjørn Andersen til ShippingWatch.

Dermed har DSV fulgt kursen, som CFO Jens Lund kortlagde i et interview med ShippingWatch sidste efterår. Her fortalte finansdirektøren, at DSV i forbindelse med indlemmelsen af UTi's organisation havde skiftet ikke mindre end 3000 medarbejdere ud på det tidspunkt.

Samtidig var der brug for flere ansatte på lagrene, fastslog han over for ShippingWatch.

"Vi har nok reduceret med op mod 3000 mand. Men så har vi ansat 3000 mand i stedet for i den fysiske håndtering, altså lagre og terminaler," sagde Jens Lund til ShippingWatch dengang.

Antallet af ansatte på lagrerne har altså været stigende siden den udmelding. Fremadrettet kommer DSV sandsynligvis dog ikke til at ansætte i samme tempo som hidtil, siger Jens Bjørn Andersen ovenpå dagens regnskab.

"Nu har vi nok set et lille peak. Nu vil jeg tro, at antallet vil stabilsere sig og være på lige under 50.000 ansatte," siger han.

Fra 2015 til 2016 blev antallet af ansatte tæt på fordoblet for DSV, der gik fra en stab på 22.783 til 44.779. Det var netop et resultat af opkøbet af amerikanske UTi Worldwide, der blev købt i 2016.

