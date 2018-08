Afdæmpet vækst tager toppen af forventningerne til DSV

Der er lagt op til et stabilt regnskab fra DSV med fremgang i resultaterne, når transport- og logistikkoncernen onsdag morgen gør status for andet kvartal.

De globale fragtmarkeder har været knap så stærke i april, maj og juni, som tilfældet var gennem 2017, og derfor er der dog næppe lagt op til en stor positiv overraskelse i kvartalet.

Analytikerne venter ifølge Ritzau Estimates en stigning på toplinjen på 2,7 pct. til 19,4 mia. kr., mens driftsoverskuddet før særlige poster ses stige 14,6 pct. til 1421 mio. kr.

"DSV har ikke helt så meget medvind på cykelstien, som vi har set tidligere. Fragtdata for luft- og søfragt har været lidt nedadgående på væksten på det seneste, og samtidig er der mangel på lastbilchauffør i Europa, hvilket presser indtjeningen en anelse inden for vejtransport," siger Michael Friis Jørgensen, der er aktieanalytiker i Alm. Brand Markets, til Ritzau Finans.

"Der har desuden været relativt neutrale regnskaber fra konkurrenterne, så hvis der skal komme en positiv overraskelse, skal det være, fordi DSV har eksekveret rigtig flot," siger han.

Bunden af forventningerne skal op

Han vurderer alligevel, at aktiemarkedet vil blive skuffet, hvis ikke DSV hæver bunden af sine forventninger i forbindelse med regnskabet.

DSV's egne forventninger til 2018 er et driftsoverskud før særlige på 5100-5400 mio. kr., og det skal i hvert fald hæves 100 mio. kr. for ikke at skuffe markedet.

"Det store spørgsmål er, hvor meget DSV rykker på bunden af intervallet. Analytikerne ligger allerede og venter, at de lander helt i toppen af intervallet, mens der næppe er mange, som tror på en decideret opjustering, fordi kvartalet formentlig bliver lidt afdæmpet," siger Michael Friis Jørgensen.

Desuden vil analytikerne holde øje med kommentarer omkring handelskrigen mellem særligt USA og Kina.

"Selv om handelskrig og toldafgifter potentielt kan ramme volumenerne i fremtiden, vurderer vi, at det er for tidligt at indregne modvind allerede i andet kvartal," skriver aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank i en optakt til regnskabet.

Hellere opkøb end udlodning

Ud over selve regnskabstallene forventer analytikerne ifølge Alm. Brand, at DSV sender omkring 1,5 mia. kr. tilbage til aktionærerne i form af et aktietilbagekøbsprogram.

"Problemet med DSV er, at markedet egentlig hellere ser, at det bruger penge på opkøb, fordi det har haft succes med det gennem tiden. Men priserne på virksomheder er i øjeblikket høje, at det ville være overraskende, hvis der kom en ny udmelding på den front," siger Michael Friis Jørgensen.

DSV's seneste store opkøb var i 2016, hvor selskabet købte amerikanske UTI Worldwide for 9,5 mia. kr.

