Aegean sikret milliarder med ny kreditaftale

Aegean Marine Petroleum har indgået en milliardaftale på et kritisk tidspunkt, hvor et aktionæroprør og en intern undersøgelse af uregelmæssigheder har rystet det børsnoterede bunkerselskab.

Aftalen er indgået med energi- og råvareselskabet Mercuria Energy Group, og den refinansierer Aegean med en mia. dollars, omkring 6.3 mia. kr. Der er tale om et såkaldt memorandum of understanding, skriver Aegean i en meddelelse torsdag.

Det nye partnerskab betyder, at det New York-noterede bunkerselskab kan understøtte sine nuværende kreditaftaler i USA og resten af verden. Den sikrer også ny likviditet for cirka 30 mio. dollars.

Vi er ekstremt tilfredse med aftalen med Mercuria og ser frem til at arbejde sammen om et større partnerskab til glæde for vores respektive interessenter Donald Moore, bestyrelsesformand, Aegean Marine Petroleum

Aegean og Mercuria åbner desuden for et bredere strategisk samarbejde, som skal undersøges nærmere den kommende tid. Mercuria har nu indtil 15. august 2018 til at lukke finansieringsaftalen, mens deadlinen for en mulig sammenlægning er 31. januar 2019.

"Som en del af det annoncerede gennemsyn af strategien, har det nye lederskab ganske enkelt fundet frem til en mulighed for fuldstændigt at redefinere og optimisere selskabets kapitalstruktur, øge den kortsigtede likvidtet og positionere selskabet til et dynamiske partnerskab med en af verdens største privatejede og integrerede energi- og råvaregrupper," udtaler bestyrelsesformand Donald Moore.

"Vi er ekstremt tilfredse med aftalen med Mercuria og ser frem til at arbejde sammen om et større partnerskab til glæde for vores respektive interessenter," siger han i en meddelelse.

Aktionæroprør og intern undersøgelse

Aftalen kommer efter en tumultarisk tid for Aegean, som er noteret i New York men har rødder i Grækenland.

Bunkerselskabet lå tidligere på året i et åbent opgør med en større gruppe af kritiske aktionærer, som mente, at ledelsen vægtede sine egne interesser højere end investorernes og blokerede for forretningens potentiale.

De utilfredse aktionærer lykkedes først med at blokere et stort opkøb af et græsk selskab, som er kontrolleret af Aegeans kontroversielle stifter Dimitris Melisanidis. Derefter indgik Aegean forlig med aktionærerne, som fik tre pladser i bestyrelsen, herunder formandskabet.

Kort efter at gruppen af investorer indtog bestyrelsen, opdagede man uregelmæssigheder i driften, som har ført til, at Aegean formentlig må nedskrive for omkring 200 mio. dollars i 2017-regnskabet.

Flere medarbejdere er desuden blevet afskediget eller sendt på orlov som en direkte udløber af en intern undersøgelse i virksomheden.

Nyheden om hullet i kassen sendte den allerede svage aktiekurs endnu længere ned. Men bag scenen har den nye ledelse tilsyneladende arbejdet på at stabilisere selskabet, hvilket nu har udmøntet i aftalen med energi- og råvareselskabet Mercuria Energy.

