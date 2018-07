Datadrevet hedgefond vil lave digitalt samarbejde i tørlast

NEW YORK

Den amerikanske hedgefond Cargometrics vil indgå et samarbejde med et tørlastrederi, som er interesseret i at bruge dataanalyse og kunstig intelligens til at træffe bedre beslutninger end konkurrenterne.

Cargometrics har allerede udviklet et digitalt værktøj sammen med Maersk Tankers, men går nu efter et lignende partnerskab i tørlastsegmentet.

"Hvis der er et selskab med den rigtige størrelse i tørlast, som gerne vil være innovativt og forandre sig, og som har styr på sine data, så vil vi meget gerne snakke med dem," siger topchef Scott G. Borgerson til ShippingWatch.

Cargometrics startede ud i 2010 som en udbyder af shippingdata, men har siden udviklet sig til en kvantitativ hedgefond. Det betyder, at fonden bruger algoritmer til at analysere store mængder af handelsdata for at finde frem til investeringsmuligheder, som andre fonde ikke kan få øje på.

Det kan for eksempel være sattelitdata om skibes bevægelser, råvarepriser og energiforbrug, som bliver kørt sammen for at få øje på lukrative mønstre i verdenshandlen.

Ifølge Scott G. Borgerson handler det i bund og grund om at erstatte mavefornemmelse med en mere data-baseret tilgang. Beslutningerne bliver fortsat taget af mennesker, men som har den rette viden til at træffe et informeret valg om, hvor pengene skal placeres.

Holder kortene tæt

De seneste år har Boston-baserede Cargometrics skabt stor opmærksomhed i det amerikanske hjørne af shippingindustrien.

Det skyldes blandt andet samarbejdet med Maersk Tankers, som i næste måned tester værktøjet Simtankers. Rederiet er samtidig gået ind som investor i fonden, der også har fået penge fra prominente erhvervsfolk som den tidligere Google-chef Eric Schmidt.

Cargometrics Cargometrics er en såkaldt kvantitativ hedgefond, som bruger kunstig intelligens til at analysere store mængder af handelsdata og finde investeringsmuligheder, som andre ikke kan få øje på.

Den blev stiftet i 2010 og er baseret i Boston i USA.

Selskabet startede ud som en udbyder af shippingdata til tradere, men har siden udviklet sig til en kvantitativ hedgefond.

Blandt investorer finder man prominente navne som den tidligere Google-chef Eric Schmidt og shippingmilliardæren Idan Ofer.

Maersk Tankers har desuden investeret i hedgefonden og er repræsenteret i bestyrelsen af Søren C. Meyer.

De ansatte er primært universitetsuddannede programmører, matematikere og fysikere Knap for faktaboks Vis Mere

Cargometrics er samtidig omgærdet af en vis mystik, fordi fonden holder kortene tæt til kroppen. Det ultimative mål er at skabe "fuld transparens over forsyningskæden" og bruge den videre til at få et bedre afkast end konkurrenterne – eller "skabe alpha", som det hedder på finanssprog.

Men hvordan det foregår i praksis, og præcis hvordan pengene bliver investeret, holder fonden tæt med, og det virker kun til at have gjort interessen fra omverden endnu større.

Med samarbejdet med Maersk Tankers slår Cargometrics sig for første gang sammen med et rederi, og det har givet fonden mod på at indgå en lignende aftale med et tørlastrederi med samme størrelse og markedsposition som det danske selskab.

Stritter imod forandring

Spørger man Scott G. Borgerson, så er der ingen tvivl om, at shippingbranchen vil blive tvunget til at blive mere digital. Indtil videre halter rederierne dog efter de fleste andre transportsektorer.

"Det har jeg tænkt meget over. Hvorfor? Der har været perioder før i tiden, hvor shipping har været meget innovativ. Den maritime container, tørdokke, kanaler og så videre. Hvis du ser det i det store perspektiv, så er meget innovation kommet fra shipping," siger han.

"Teknologien bag kunstig intelligens og maskinlæring er her allerede. Computervidenskaben er klar, men shipping har stadig ikke fået samlet sine data og organiseret dem på en måde, som gør det muligt at bruge teknologien," siger Scott G. Borgerson.

Når det ikke er sket endnu, så skyldes det en kombination af faktorer, mener Scott G. Borgerson. For det første er shipping en kompleks industri, som er påvirket af et hav af forskellige faktorer. Derudover er der ikke en klar markedsleder, som kan drive udviklingen for hele sektoren.

Flere digitale initativer nu

Endelig peger han på, at der i nogen tilfælde er meget lidt udskiftning i toppen af rederierne, hvor det ofte er de samme mennesker, som går igen, uden at der nødvendigvis kommer nyt blod ind. Og de mennesker har ikke altid en interesse i at ændre tingenes tilstand.

"Så der er også et kulturelt element i det, som betyder, at det er risikabelt at være anderledes, men også at der er en stor gevinst ved at være den første til at løse den her type af problemer," siger Scott G. Borgerson.

Han mener dog, at det efterhånden er gået op for shippingbranchen, at den skal finde en ny måde at gøre tingene på. Derfor ser vi også langt flere digitale initiativer nu end for bare fem år siden, mens store rederier som Maersk Line og CMA CGM lige nu investerer mange penge i området.

Det er den udvikling, som Cargometrics håber på at blive en del af.

"Vi kommer med en ny teknologisk og datadreven tilgang til industrien. Vi tror, at trenden er mod mere digitalisering og ikke mindre. Det er det, vi satser på," siger Scott G. Borgerson.

