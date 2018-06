Nordea vil øge lån til shipping efter flere års mådehold

Den nordiske shippingbank Nordea har i fem år holdt igen med nye investeringer i shipping og offshore. Men der er slut nu, siger Thor-Erik Bech, der har overtaget posten som chef for bankens afdeling for netop de to områder, til Dagens Nærinsgliv.

Han tager over efter Hans Christian Kjelsrud, som siden 2011 har siddet i spidsen for hele shippingområdet og opgaven med at reducere bankens portefølje, som har været kendetegnende for stort set alle europæiske banker i flere år. Kjelsrud har nu sagt sin stilling op for at blive ny shippingchef hos konkurrenten SEB.

Thor-Erik Bech overtager meget af ansvaret fra Kjelsrud, men hvor Kjelsrud var én, bliver der i dag to ledere for international og nordisk shipping, skriver det norske medie.

"Vi vil fortsat bruge mest tid på nye udlån til eksisterende kunder. Men fordi udsigterne i verdensøkonomien er bedre og aktiviteten højere, håber jeg, vi kan få flere navne på kundelisten. Særligt inden for de største markeder internationalt som tank og tørlast," siger Thor-Erik Bech til Dagens Næringsliv.

De seneste fem år er bankens udlån til shipping og offshore faldet med over 30 pct. til 90 mia. norske kr.

Hos SEB er Mats Holmström, chef for porteføljen af store virksomheder i SEB, godt tilfreds med den nye medarbejder:

"Hans Christian bliver en meget værdifuld tilføjelse til vores hold med hans brede erfaring, store netværk og bevidste track record inden for shipping og offshore," siger han i en meddelelse.

DNB's topchef: Optimismen tilbage i oliesektoren

Nordeas barbering af shipping og offshore tæt på målstregen

Nordeas topchef ser lavere tab på olie- og offshore i fremtiden