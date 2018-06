Lars Møller anker OW-dom til Landsretten

Den tidligere direktør for OW Bunkers datterselskab i Singapore, Lars Møller, anker sin dom på halvandet års fængsel til Landsretten.

Det oplyser specialanklager Marie Tullin fra Bagmandspolitiet til ShippingWatch. Hun har modtaget anken fra forsvarerne i dag.

Hun kan ikke sige noget om, hvornår sagen kommer for retten, da anklager og forsvarer først skal til at kigge i kalenderne for at finde de datoer, der skal sættes af til sagen.

Lars Møller.

Lars Møller blev onsdag den 30. maj idømt halvandet års fængsel i sagen om en løbsk kredit til en samhandelspartner i Singapore.

Det fremgår af et resume af dommen, som kan læses her.

Den 44-årige tidligere direktør blev sidste år tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, fordi han lod OW Bunker-datteren Dynamic Oil Trading (DOT) yde en kredit på svimlende 156 mio. dollars til den økonomisk tvivlsomme samhandelspartner, Tankoil.

Tankoil stod for at levere skibsbrændstof på vegne Dynamic Oil Trading til sidstnævntes kunder, men samarbejdet var skruet sammen på en måde, så Tankoil oparbejdede en hastigt voksende gæld.

Den nu afdøde topchef i OW Bunker, Jim Pedersen, havde kun givet Lars Møller tilladelse til at yde en kredit på 10 mio. dollars, og da kredittens størrelse gik op for ledelsen i Nørresundby i november 2014, kollapsede den børsnoterede oliekoncern.

Lars Møller har under hele sagen fastholdt, at han var uskyldig, og at han intet kendte til et særligt regneark, der ifølge bagmandspolitiet indeholdt et skyggeregnskab med Tankoil-transaktioner, der blev holdt skjult for OW Bunkers ledelse.

Bagmandspolitiets anklagere havde krævet Lars Møller idømt mindst fem års fængsel.

