Bernhard Schulte bag nyt indkøbsselskab for shipping

Det nye selskab GenPro for skibsforsyninger går i luften med en stor ambition.

"Vi mener, at GenPro vil ændre den måde, globale indløb bliver leveret til redere på på internationalt plan, og med tiden vil blive en overbevisende ny kraft i branchen. Begge virksomheder udnytter deres industriforbindelser og relationer til ejere, og vi mener, at det er noget ejerne vil byde velkommen," skriver de to selskaber bag GenPro i en meddelelse.

De to selskaber er Bernhard Schulte Shipmanagement og Columbia Shipmanagement.

Hovedformålet med GenPro er at presse omkostningerne i bund, så det bliver nemmere for kunderne, det vil sige skibsejerne, at få lavere indkøbspriser på skibsforsyninger samt bedre service, lyder det fra selskaberne.

Bernhard Schulte Shipmangement driver shipmanagement på i alt 600 skibe.

