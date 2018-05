Nordic Transport Group-formand: Børsnotering skal give plads til opkøb

Transport- og logistikkoncernen Nordic Transport Group (NTG) har taget første skridt mod en børsnotering, og det skal give mulighed for, at selskabet fremover kan finansiere opkøb.

Det fortæller bestyrelsesformand og medejer, Morten Mathiesen, efter at NTG torsdag har fremlagt et købstilbud på den tomme børsskal Neurosearch.

"Vi vil gerne på børsen, fordi det giver en kanal de næste opkøb, som vi skal i gang med hen over årene. Vi er i øjeblikket ved at integrere vores seneste store opkøb, Gondrand (schweizisk transportselskab, red.), så lige på helt kort sigt vil man ikke se os købe op, men vi har hele tiden antennerne ude, og inden for 24 måneder skulle vi gerne have lavet et opkøb af fornuftig størrelse," siger Morten Mathiesen.

NTG har lagt et tilbud på knap 110 mio. kr. for biotekselskabet Neurosearch, der er på vej mod nedlukning, men har 74 mio. kr. i banken og et uudnyttet skatteaktiv på 1,7 mia. kr. som aktiver.

Den lidt utraditionelle vej til en børsnotering forklares med, at det vil kræve færrest ressourcer i organisationen.

"Vi har kigget på det i 2,5 år, og ved at lave den her model kan vi holde det rimelig bestyrelsesfokuseret, mens en normal børsnotering ville kræve endnu større ressourcer i vores organisation – og vi vil hellere have, at de har fokus på at integrere Gondrand," siger Morten Mathiesen.

NTG's bud på Neurosearch lyder på 4,45 kr. per aktie, hvilket har overtrumfet et bud på 4 kr. per aktie fra ejendomskoncernen Gefion Group, der blev offentliggjort i slutningen af april.

Planen er at sammensmelte NTG med Neurosearch, hvis aktionærerne siger god for det, men uanset udfaldet er en børsnotering virksomhedens næste skridt.

"Nu skal vi forsøge at lande på benene med den her model, men hvis det ikke lykkes, så finder vi en anden vej på børsen," siger Morten Mathiesen.

NTG har blot syv år på bagen og er en sammenslutning af omkring 50 transportselskaber.

Virksomheden arbejder inden for vejtransport samt luft- og søfragt, og sidste år nåede omsætningen 2,95 mia. kr., hvilket gav et overskud på driften på 155 mio. kr.

Opkøbet af Gondrand ventes sammen med organisk vækst at løfte omsætningen til omkring 5 mia. kr., når man kigger 12 måneder frem fra nu.

NTG kan sammenlignes med DSV, der har været en succeshistorie på børsen gennem mange år, men Morten Mathiesen mener, at der er plads til begge aktier på fondsbørsen.

"Jeg tror ikke, at det behøver at være enten eller. Vi er bare transportaktier, og det har der været god tradition for i Danmark. Vi er meget sammenlignelige med DSV, så hvis vi kan få lov at efterligne den udvikling, de har haft, så vil jeg være meget tilfreds," siger Morten Mathiesen.

