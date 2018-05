NordLB forventer nye hensættelser på shipping i år

Selvom den tyske bank NordLB er i gang med en kraftig reduktion af sit engagement i shippingindustrien, har industrien ikke sluppet sit tag i banken.

Det fremgår af regnskabet for første kvartal, hvor bankens resultat endte på 25 mio. euro, hvilket var en bedring sammenlignet med samme kvartal sidste år med et underskud på 101 mio. euro. Udviklingen skyldes især tilbageførsel af hensættelser på dårlige lån.

"Men, på grund af den fortsatte krise i shipping, forventer banken at tage nye hensættelser på dårlige lån, som året skrider frem, og som tidligere nævnt, hvilket betyder at første kvartal repræsenterer en særlig og midllertidig effekt," skriver NordLB i en meddelelse.

Når det er sagt, er året startet godt for hele banken, siger CEO Thomas Bürkle om regnskabet, hvor resultatet efter skat endte på 43 mio. euro. Det er første kvartal, hvor banken har taget nye regnskabmetoder i brug, og derfor kan man ifølge banken ikke sammenligne de tidligere tal.

"Vi gjorde også yderligere proces med at mindske vores shippingportefølje. Men udfordringerne, vi står overfor, er stadig krævende," siger Thomas Bürkle med henvisning til kravet om at styrke bankens kaptalberedskab.

Ved udgangen af marts var bankens shippingportfølje på 11,6 mia. euro. I slutningen af 2017 lå den på 12,1 mia. euro. Af porteføljen er 7,9 mia. euro dårlige lån, non performing loans. NordLB går efter at reducere sin portefølje til under fem mia. euro i slutningen af 2019.

