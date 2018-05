OW-investorerne forudser langstrakt opgør om erstatning

Dagens dom på halvandet års fængsel til Lars Møller, tidligere CEO i OW Bunkers datterselskab Dynamic Oil Trading i Singapore, ændrer ikke ved de store investorers vurdering af sagens forløb.

Som den centrale fond i det konsortium af 24 institutionelle investorer, der står bag det største erstatningskrav, mener ATP dog, at sagen om det økonomiske ansvar kan komme til at trække ud.

Vi går efter dem, der efter vores mening er ansvarlige, og vi fortsætter sagen. Tomas Krüger Andersen, juridisk chef, ATP Pension & Investment.

"Vi har fulgt sagen tæt, og afgørelsen ændrer ikke noget ved vores stævning. Vi går efter dem, der efter vores mening er ansvarlige, og vi fortsætter sagen, fordi vi er overbevist om, at vores medlemmer kan få erstatning for den uret, der er begået. Så vi ser frem til, at vores sag kommer for retten, selvom det desværre har lange udsigter," siger Tomas Krüger Andersen, juridisk chef i ATP Pension & Investment som repræsentant for de institutionelle investorer.

Tabte 767 mio. kr.

De danske institutionelle investorer har lidt tab på 767 mio. kr. ved at investere i aktier i OW Bunker på baggrund af et væsentligt mangelfuldt prospekt.

De store investorers sag handler om prospektansvar og er anlagt mod OW Bunker A/S under konkurs, Altor-enheder, den tidligere ledelse i OW Bunker, Morgan Stanley og Carnegie.

Flere af de institutionelle investorer satte en undersøgelse i gang i december 2014 om OW Bunkers konkurs for at kunne vurdere, om der var basis for at gøre et juridisk ansvar gældende.

Det var altså måneden efter virksomhedens kollaps. Målet var at undersøge, om der var fejl og mangler i prospektet, som blev udarbejdet i forbindelse med børsintroduktionen af OW Bunker, ansvar i forbindelse med udbuddet og salget af aktier i OW Bunker samt ledelsesansvar i forbindelse med driften af OW Bunker.

På baggrund af konklusionerne indgav de danske institutionelle investorer, som samlet repræsenterer krav for i alt godt 767 mio. kr., en stævning i starten af april 2016 for at opnå økonomisk kompensation og søge at få placeret et ansvar.

I september sidste år besluttet konsortiet også at udtage stævning mod emissionsbankerne Morgan Stanley og Carnegie.

