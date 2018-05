Danske Niras køber sig ind i thailandsk havnerådgiver

Niras vil være større på området Ports and Maritime i det rådgivende ingeniørhus, og det åbner en ny investering for.

Niras har købt sig ind i den thailanske virksomhed SMC Consulting Engineers, og det giver selskabet et springbræt i Sydøstasien.

"Det er en helt afgørende faktor at være lokalt til stede og have dygtige lokale folk på de geografier, hvor vi har vækstambitioner. Derfor styrker partnerskabet med SMC Consulting Engineers Niras' position betydeligt," siger forretningschef i Niras, Christian Paulsen i en meddelelse om investeringen.

SMC Consulting Engineers ekspertiseområde er udvikling af havne, og havneområdet er vigtigt for Niras i regionen.

"Overordnet set er partnerskabet endnu et skridt i vores udvikling på det sydøstasiatiske marked. Vi har i en del år været til stede i Vietnam og Myanmar, og i løbet af de sidste par år også opbygget et kontor i Taiwan. Partnerskabet med SMC understøtter ikke kun vores strategi for vækst inden for Ports and Maritime og Offshore-vind. Den skaber også en platform for forretning med vores andre sydøstasiatiske kontorer og gode muligheder for sammen at opnå projekter inden for vand, føde- og drikkevarer og udviklingsbistand," siger direktør Carsten Heine Lund fra Niras.

SMC Consulting Engineers har hovedkontor i Bangkok.

Niras skifter fokus for skrot-forretning

Niras satser på havvind i Asien

Dansk ingeniørfirma vil planlægge Indonesiens maritime fremtid