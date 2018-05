Blue Water Shipping lander trecifret millionkontrakt

Shipping- og logistikselskabet Blue Water Shipping har netop landet en ny logistikkontrakt med Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) i Norge, som virksomheden har samarbejdet med i godt fire år.

Den nye aftale har en varighed af over syv år og en værdi af 315 mio. norske kr. (243,9 mio. kr.), fremgår det af en meddelelse fra den danske virksomhed.

Blue Water Shipping skriver, at virksomheden i udbuddet om at blive samarbejdspartner for FLO blev udpeget som vinder på tre ud af fem transportområder.

Konkret skal det danske selskab stå for stykgods og såkaldt full loads til hele verden samt eventuelle specialtransporter- og projektsendinger, hvor Blue Water Shipping vil være en af flere leverandører.

"Blue Water har samarbejdet med det Norske Forsvar siden 2014 med globale stykgodsleverancer. Det var vigtigt, at vi også vandt full loads globalt, for det har vi ikke haft i den forrige kontrakt. Det gør, at vi kan skabe endnu bedre løsninger for Forsvaret, som er en strategisk vigtig kunde i vores satsning indenfor Defense-segmentet i Norge og Sverige”, siger Rolf Brustad, direktør for Blue Water Norge.

FLO er en leverandør af logistiktjenester til det Norske Forsvar og forsvarssektoren i landet.

