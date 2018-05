Stena Oil etablerer Skandinaviens største bunkerterminal i Frederikshavn

Frederikshavn Havn får Skandinaviens største bunkerterminal med en kapacitet på 75.000 kubikmeter.

Det fremgår af en meddelelse fra havnen og svenske Stena Oil, der står bag etableringen af det store bunkeranlæg. Terminalen vil kunne levere alle typer af brændstof og leve op til IMO's kommende svovlkrav, lyder det fra selskabet.

Sammen med vores nuværende terminal i Gøteborg giver det os et optimalt udgangspunkt for at servicere vores kunder endnu bedre. Jonas Person, VD, Stena Oil

Den nye terminal bliver en del af den udvidelse, der foretages i Frederikshavn Havn. Terminalen bliver bygget yderst på en nyanlagt del af havnen. Her får Stena Oil rådighed over 300 meter kaj med 14 meters dybgang.

"Vi er meget glade for, at vi nu udvikler vores virksomhed med etableringen på Frederikshavn Havn. Her får vi en topmoderne terminal med en kapacitet på 75.000 kubikmeter, der bliver bygget til at håndtere alle typer af brændsel og som lever op til IMO’s nye globale svovlregulering for søfart, som træder i kraft i 2020. Sammen med vores nuværende terminal i Gøteborg giver det os et optimalt udgangspunkt for at servicere vores kunder endnu bedre. Vi investerer også i et nyt bunkerfartøj, og ser frem til at møde kundernes behov i forhold til de nye forudsætninger, der gælder fra 2020," siger Jonas Person, VD, Stena Oil i en kommentar.

38.000 m2 til Stena

Ifølge meddelelsen er en af tankene i terminalen forbeholdt modtagelse af slops, dvs. vaskevandet fra rengøring af olietanke, som sker i samarbejde med søsterselskabet, Stena Recycling A/S.

Den nye terminal bliver også ny base for Stena Oils opgave for EMSA (European Maritime Safety Agency). Stena Oil har i samarbejde med EMSA påtaget sig at stille med fartøj og udstyr til oprydning i tilfælde af olieudslip i Skandinavien.

Havnen er i færd med den første del af en større udvidelse og har netop underskrevet kontrakten på anden etape 2. Alene aftalen med Stena Oil er der udlejet 38.000 m2.

"Vi kan snart melde udsolgt på det samlede areal for etape 1, og i forbindelse med etape 2, som inkluderer 400 meter kaj og uddybning fra 11 til 14 meter, tilføjes nu yderligere 150.000 m2 baglandsareal,” siger Mikkel Seedorff Sørensen, direktør, Frederikshavn Havn.

En Etape 2-havneudvidelse er færdig i begyndelsen af 2019, og betyder at Frederikshavn Havns samlede areal runder 950.000 m2.

Bunkerselskaber frifundet for karteldannelse i storhavne

Første LNG-drevne bunkerskib på vej til Singapore