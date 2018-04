DNB's topchef: Optimismen tilbage i oliesektoren

DNB er blevet langt mere positive på oliesektoren, hvor den norske storbank oplever, at flere selskaber er kommet godt igennem krævende restruktureringer.

Det betyder, at den norske bank har kunnet tilbageføre nogle af de store nedskrivningstab, som banken tidligere har foretaget på netop oliesektoren.

Tabene er blevet stærkt reduceret Rune Bjerke, koncernchef, DNB

Sådan lyder det i forbindelse med kvartalsregnskabet, der er blevet offentliggjort torsdag.

"Optimismen er tilbage i oliesektoren, og tabene er blevet stærkt reduceret. Derfor viser Large Corporates og International de højeste stigninger på overskud blandt vores forretningsområder," siger bankens koncernchef Rune Bjerke i en meddelelse om regnskabet.

Stabile udsigter

Samlet set har DNB kunnet tilbageføre et beløb på i alt 330 mio. norske kr. i første kvartal, som der før var blevet nedskrevet på.

Især er det lånene til olie, gas og offshore, som er blevet bedre. For de kunder specifikt har banken kunne tilbageføre 620 mio. norske kr., som før var blevet betegnet som tab.

Dog er der visse positive udviklinger, som indikerer, at de olierelaterede industrier kan bevæge sig i en positiv retning, DNB om oliesektoren

"[Det] afspejler primært en fortsat omstrukturering af visse kreditnedskrevne lån såvel som en reduktion i volumen. De makroøkonomiske udsigter for segmentet er stabile sammenlignet med slutningen af 2017. Dog er der visse positive udviklinger, som indikerer, at de olierelaterede industrier kan bevæge sig i en positiv retning," fremgår det i kvartalsregnskabet.

Hos shippingkunderne har banken ligeledes kunnet tilbageføre tidligere nedskrevne lån i kvartalet med i alt 48 mio. norske kr.

Vil af med dårlige lån

DNB kickstartede sidste år en proces om at komme af med lån for i alt 10 mia. dollars fordelt på lån til shipping, offshore og olie. Lån, som der skulle findes andre løsninger for, fortalte bankens chef for divisionen Ocean Industries, Kristin H. Holth i et interview med ShippingWatch.

"Denne proces vil fortsætte og dermed give plads til udvidede forretninger med profitable kunder," skriver banken nu i regnskabet om processen.

Justeret for valutakurseffekter var reduktionen på 4,5 pct. i forhold til udgangen af 2017 ifølge DNB.

For første kvartal fik DNB et resultat før skat på 7,1 mia. norske kr. mod 5,9 mia. norske kr. i samme periode sidste år.

Selv betegner DNB omfanget af nedskrivninger i første kvartal som værende "lavt." I perioden blev det totalt set til nedskrivninger på 562 mio. kr. for banken.

