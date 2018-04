OSK-ShipTech designer ny færge til Middelhavet

Danske OSK-ShipTech står bag design samt det tekniske og kommercielle tilbud på ny færge til det statsejede algeriske færgerederi ENTMV.

Færgen skal bygges på kinesiske Guangzhou Shipyard som vinder af den offentlige udbudsrunde, der blev kørt i 2016, skriver OSK-ShipTech i en meddelse.

Færgen skal sejle mellem Algeriet og flere større byer i Sydeuropa, eksempelvis Marseille og Barcelona, og der bliver plads til 1800 gæster, 180 besætningsmedlemmer og mere end 600 personbiler.

"Kina satser benhårdt på byggeri af RoPax-færger, og vi er stolte over, at GSI endnu en gang går sammen med os som designer. ENTMV-færgen er et drømmeprojekt. Her får vi lov til at skræddersy skibet, så det er optimeret til ruten, både hvad angår design, drift, kommercielt flow og gæsteoplevelse. Derfor er det også en opgave, der bringer alle vores kompetencer i spil," siger teknisk direktør Kristian Carøe Lind, OSK-ShipTech

Den danske virksomhed ser kontrakten på den algeriske passagerfærge som et vigtigt skridt i retning af et endnu tættere samarbejde mellem den danske virksomhed og det kinesiske skibsværft.

RoPax-færgen til Algeriet er 200 meter lang, 30 meter bred og har en dybgang på 6,7 meter.

OSK-Shiptech annoncerede tidligere i år et nyt konceptdesign af fire store ropaxfærger til to italienske selskaber. En ordre, der bringer OSK-Shiptech op i den øverste liga af skibsdesignere, lød det fra CEO Jacob Thygesen.

