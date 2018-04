Ny politisk ballade om Color Lines udflagning

Erhvervsordfører i det norske Fremskrittspartiet, der er en del af Norges regering, er stærkt kritisk over for planerne om at lade færgerederiet Color Line udflage sine to færger mellem Oslo og Kiel til Norges internationale skibsregister.

Tirsdag aften gik han til frontalangreb på sin egen regerings forslag, der ifølge de norske fagforeninger sætter 700 norske arbejdspladser på spil, fordi rederiet med udflagningen kan erstatte dem med billigere udenlandsk arbejdskraft.

Color Line har i flere år krævet mulighed for udflagning, bl.a. med henvisning til bedre vilkår i Danmarks internationale skibsregister.

"Forudsætningerne har ændret sig totalt," sagde Fremskrittspartiets erhvervsordfører Morten Ørsal Johansen på et seminar tirsdag aften med tillidsfolk i Color Line. Det skriver Dagens Næringsliv.

Han mener, at løbende ændringer i vilkårerne for Color Line betyder, at rederiet i dag går godt økonomisk.

Det norske Arbeiderpartiet, oppositionen, har foreslået at udsætte et kommende lovforslag, indtil forslagets konsekvenser for hele det nordiske færgemarked er kortlagt.

Det støtter Morten Ørsal Johansen, der dog langt fra kunne love de tillidsvalgte, at hans eget parti er enige med ham og vil stemme mod forslaget i den norske regering.

