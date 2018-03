Brian Mikkelsen advarede Norge om plan for Color Line

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) afventer et endeligt forslag fra den norske regering, der vil gøre det muligt for Color Line at omflage rederiets to færger mellem Oslo og Kiel til Norges Internationale Skibsregister (NIS). Den danske erhvervsminister tog i august sidste år kontakt til sin norske kollega.

Forslaget har ikke alene skabt voldsomme protester blandt de ansattes fagforeninger, der frygter for 700 norske arbejdspladser, når Color Line får mulighed for at erstatte nordmænd med billigere udenlandsk arbejdskraft.

Også i Danmark har der været store betænkeligheder ved den norske regerings planer, der af CO Søfart og norske fagforeninger er blevet betegnet som et ræs mod bunden i det nordiske færgemarked.

Ingen skandinaviske passagerskibsruter vil blive berørt af det norske forslag. Brian Mikkelsen, erhvervsminister.

Norges erhvervsminister har efter protesterne trukket sit oprindelige forslag tilbage. Et forslag, der også kunne have gjort det økonomisk attraktivt for DFDS og Fjord Line at udflage til den internationale norske flag.

Søfolk: Kapløb mod bunden i skandinavisk færgemarked

Erhvervsminister Brian Mikkelsen kontaktede i august 2017 den norske erhvervsminister og gjorde opmærksom på, at det daværende forslag kunne få negative konsekvenser for beskæftigelsen af nordiske arbejdstagere om bord på passagerskibene mellem de skandinaviske lande.

"Min kollega forsikrede mig dengang om, at den norske regering ikke ønsker at igangsætte en udvikling, som svækker arbejds- og lønvilkår for søfarende på passagerskibe på skandinaviske ruter, og at den norske regering derfor ikke ønskede at gennemføre det oprindelige forslag," skriver Brian Mikkelsen i et svar tirsdag i denne uge til folketingets erhvervsudvalg.

Ministeren henviser til, at det nye norske forslag nu ikke længere berører passagerskibsruter mellem Norge og Danmark, fordi kravene til færgernes afstand mellem en norsk og udenlandsk havn er ændret.

"Jeg kan med tilfredshed notere mig, at den norske næringsminister med det nye forslag fastholder denne linje med henblik på at sikre, at ingen skandinaviske passagerskibsruter vil blive berørt af det norske forslag," skriver Brian Mikkelsen.

Ministeren understreger, at han følger sagen tæt om mulige beskæftigelsesmæssige konsekvenser, indtil Norge som ikke-EU-medlem har opnået godkendelse af sit forslag i det såkaldte EFTA Surveillance Authority.

Dansk Metal: Norge bringer 1.000 danske færgejob i fare

CO Søfart under Dansk Metal har omkring 1.000 medlemmer på danske færger.

Color Line: Danske vilkår bedre

Color Line har i årevis fremført, at de danske rammevilkår er langt bedre, og at rederiet årligt taber omkring 150 mio. kr. ved at være i det nationale norske skibsregister.

I dag er det ifølge de norske regler ikke muligt for skibe registreret i Norges Internationale skibsregister at sejle i fast rute mellem norsk og udenlandsk havn eller mellem andre nordiske havne. Det er således rederier som blandt andre Color Line og Fjord Line.

Kun Color Line har sine skibe registreret i Norsk Ordinært Skipsregister, der kræver norske løn- og arbejdsvilkår. En omflagning gør det muligt at ansætte billigere arbejdskraft, hvor ansatte får udbetalt nettoløn, og hvor rederiet i praksis beholder skatten som statsstøtte.

"Color Line har i dag handlefrihed til at registrere skibene i DIS på linje med Fjord Line og DFDS. Color Line ønsker alligevel en positiv ændring af gældende vilkår og betingelser fra et norsk ståsted med norsk kompetence og norske søfolk. For at opnå ligevægt med Color Lines direkte konkurrenter må selskabet have tilgang til en ordning, som er konkurrencedygtig med DIS," skrev Color Line i et høringssvar til det oprindelige lovforslag sidste år fra den daværende norske erhvervsminister.

Ultimatum

Rederiet har i et ultimatum til det såkaldte fartsområdeutvalg advaret om, at det udover udflagningen af skibe til Dansk Internationalt Skibsregister også ville flytte dele af sin landbaserede organsation til Danmark med mindre vilkårerne i Norge blev forbedret.

Ifølge Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat (SFS) i Oslo vil forslaget skabe en ubalance i hele færgemarkedet mellem skandinaviske havne og indlede et nordisk ræs mod bunden i løn- og arbejdsvilkår.

