Breakwater og Hayfin henter skibe fra tyskere

Breakwater Capital, der er grundlagt og ledes af danske Andreas Povlsen fra London, har sammen med britiske Hayfin Capital Management købt to ankerhåndteringsbåde fra tyske E.R. Offshore og øger sin AHTS-flåde til 13 skibe, oplyser selskabet i en meddelelse.

Det er tyske Hartmann Offshore, der sammen med United Offshore Support står for at den tekniske drift af de to finansieringsselskabers flåde, hvor de to nye skibe også vil indgå.

Tyske Hartmann Reederei var den tidligere ejer og manager af de første 11 skibe i flåden, som selskabet på grund af økonomiske problemer solgte til de to investeringsselskaber. Ifølge Hartmann Offshore passer de nye skibe perfekt ind i den eksisterende flåde.

"Investeringen fra Breakwater Capital og Hayfin Capital Management har sikret en langsigtet fremtid for flåden. Med ejernes tro på os kan vi nu tilbyde kunderne en stor, alsidig flåde og samtidig styrke vores position i markedet," siger Andre Groenebeld, adm. direktør i UOS, i meddelelsen.

Breakwater Capital har i dag udlån for omkring 1,5 mia. dollars.

