Ejere af tyske NordLB leder efter private investorer

Den tyske delstat Niedersachsen ser på alle muligheder for at styrke balancen for shippingbanken NordLB. Det tæller også private investorer, fortæller to kilder tæt på processen til Reuters.

Både delstaten og banken siger, at der bliver kigget på en lang række muligheder, men at der ikke er blevet truffet nogle beslutninger endnu. Et fuldstændigt salg af NordLB er dog ikke på tale, har finansminister i delstaten understreget.

Anderledes så det ud for en anden presset shippingbank HSH Nordbank, der i slutningen af februar fik nye private ejere, da delstaterne Hamborg og Slesvig Holsten landede en aftale med et konsortium af fonde.

Niedersachsen er den største ejer af NordLB med en andel på 59 pct. af banken. Sidste år fik NordLB et tab på to mia. euro, der især var trukket ned af shippingporteføljen på ni mia. euro.

