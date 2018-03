FN-rådgiver kritiserer Maersks transport fra Nordkorea

Det er uacceptabelt, at datterselskaber i større internationale transportvirksomheder kan hævde, at de ikke var klar over, hvad de fragtede, når det involverer ulovlige produkter fra lande underlagt FN's våbenembargo som for eksempel Nordkorea.

Det siger New York-baserede Enrico Carisch, som i en årrække har fungeret som FN-observatør og nu rådgiver medlemslande og virksomheder i en mere effektiv implementering af sanktioner i firmaet Compliance and Capacity Skills International.

Enrico Carisch refererer til sagen om et Maersk-ejet selskabs transport af reservedele til langtrækkende missiler fra Nordkorea.

Udtrykket machine parts er det ældste trick i grundbogen for våbensmuglere. Uden nogen form for specifikationer kan det være alt fra dele til en brødrister til komponenter til ballistiske missiler. Enrico Carisch

I flere rapporter fra 2016 og 2017 fra en særlig komite af eksperter under FN's Sikkerhedsråd optræder et kinesisk selskab, New Times International, Transport Service (NTS) i Maersk-gruppens logistikvirksomhed Damco, som ansvarlig for en transport af missildelene i en ulovlig våbenhandel mellem Nordkorea og Egypten tilbage i 2013.

I alt 11 pakker blev sendt fra Beijing til Kairo ombord på et fly. Sælgeren var det nordkoreanske styre, mens køberen var det egyptiske militær. Handlen blev stoppet, da myndighederne i et ukendt land fattede mistanke og beslaglagde lasten undervejs.

På fragtpapirer nævnes afsenderen af i alt 11 pakker som et selskab med adresse på Nordkoreas ambassade i Kinas hovedstad Beijing. Pakkerne var påstemplet "Machine spare parts/Relay" uden nærmere specifikation.

Virksomheden var tavs

"Det er i virkeligheden to forhold i denne sag, der er bekymrende. Uanset i hvilket omfang en due diligence (undersøgelse, red.) blev gennemført, var den ikke effektiv. Og for det andet har virksomheden forholdt sig fuldstændig tavs fremfor at tage proaktive skridt og være åben om sagens omstændigheder," siger Enrico Carisch.

"Udtrykket machine parts er det ældste trick i grundbogen for våbensmuglere. Uden nogen form for specifikationer kan det være alt fra dele til en brødrister til komponenter til ballistiske missiler," siger han til ShippingWatch og fortsætter:

"Men speditører og mange internationale transportører står virkelig over for nogle meget vanskelige udfordringer i deres undersøgelser af indhold i forsendelserne, fordi de skal have tillid til informationer fra kunderne. Det er forståeligt, at ikke alle pakker kan blive undersøgt, og det vil altid efterlade en risiko for, at en speditør uforsætligt kan medvirke til brud på sanktioner eller andre kriminelle aktiviteter."

Men ifølge Enrico Carisch har virksomheder og det internationale samfund behov for at finde mere effektive metoder for at overholde reglerne og dermed reducere risikoen som meget som muligt.

"Det er ikke i første omgang et spørgsmål om at straffe en virksomhed, men primært for at tage ved lære af erfaringerne, så huller i sikkerheden og i procedurerne kan blive lukket. Ingen virksomhed bør acceptere en risiko for at blive afsløret i at transportere reservedele til sanktionerede nordkoreanske missiler. Det er ikke blot en klar overtrædelse af FN-sanktioner, men det kan også udstille industrien i langt mere omfattende undersøgelser i FN's Sikkerhedsråd," siger han.

Højeste alarmberedskab

Koordinator i FN's ekspertkomite og medforfatter til rapporterne, der beskriver den konkrete sag, Hugh Griffiths, peger over for ShippingWatch på, at netop det faktum, at afsenderen har adresse på en nordkoreansk ambassade bør få transportvirksomheder til at udvise den største agtpågivenhed.

"Det er en væsentlig risikofaktor for alle transportvirksomheder, hvis en vare afskibes eller stammer fra en nordkoreansk ambassade. I sådanne tilfælde bør virksomheder være i højeste alarmberedskab," siger han.

Ifølge Hugh Griffiths er der tidligere set eksempler på, at Nordkorea udnytter større globale containerrederier til at transportere forbudte produkter. Han mener ikke, at virksomhederne har udviklet løsninger til at håndtere disse problemer, og at det er en svaghed, som Nordkorea udnytter.

I 2016 udleverede vi information til FN's ekspertpanel om en Damco-relateret forsendelse. FN's ekspertpanel oplyste til os, at Damco og dets datterselskab NTS har handlet korrekt Maersk

ShippingWatch har bedt Maersk om at kommentere udtalelserne og kritikken fra Enrico Carish. Maersk valgte at gensende det svar, de sendte til den første artikel om rapporten, der blev udgivet i tirsdags, med nogle tilføjelser, som er fremhævet med fed skrift.

"I 2016 udleverede vi information til FN's ekspertpanel om en Damco-relateret forsendelse. FN's ekspertpanel oplyste til os, at Damco og dets datterselskab NTS har handlet korrekt:"

"Damco er dedikeret til at føre forretning på en ansvarlig og lovlig måde. Det har altid været en integreret del af vores forretningsførelse, og vi kræver, at de samme principper bliver fulgt i forholdet med vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere. Vi har guidelines og processer på plads, som sikrer, at vi overholder sanktioner og handelsrestriktioner bl.a. for at opdage enhver booking fra Nordkorea, der kommer fra et andet sted, og vi samarbejder med alle relevante myndigheder så som FN i deres forsøg på at bekæmpe kriminalitet," oplyste Damco.

