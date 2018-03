HSH Nordbanks CEO: De nye ejere markerer en ny æra

Med nye ejere på plads er den tyske shippingbank HSH Nordbank klar til en ny begyndelse. Bankens topchef Stefan Ermisch kalder den længe ventet privatisering af banken for en ny æra med onsdagens meddelelse om, at et konsortium af finansielle investorer har købt banken for en mia. euro.

Siden januar har de tyske delstater Hamborg og Slesvig-Holsten forhandlet med investeringsfondene Cerberus og J.C. Flowers, og i går kom det frem, at yderligere tre investorer er med i købet. Det drejer sig om GoldenTree Asset Management, Centaurus Capital og den østrigske bank Bawag.

"(...) vores fremtidige ejere er blandt verdens mest erfarene finansielle investorer i banksektoren, især i Tyskland og i Europa. Det vil åbne nye muligheder for os om at konkurrere i markedet uden de nuværende restriktioner fra EU," siger han i en meddelelse.

Aftalen mellem delstaterne og de kommende ejere skal først godkendes af flere forskellige instanser. Herunder af EU-Kommissionen og regeringerne i de to delstater. Transaktionen ventes at blive lukket i andet eller tredje kvartal, skriver banken.

Arbejdet med at privatisere HSH Nordbank begyndte for flere år siden, da EU-Kommissionen i 2015 godkendte en redningsplan for den trængte bank, hvis store udlån til den tyske shippingklynge begyndte at knage gevaldigt i forbindelse med finanskrisen, hvor tyske shippingselskaber ligesom mange andre kom under et stort pres, hvoraf flere måtte lukke ned.

Nu handler det om at udvikle HSH Nordbank som en fokuseret, agil bank fra Nordtyskland for mellemstore selskaber verden over Stefan Ermisch, CEO HSH Nordbank

Med godkendelsen fik banken grønt lys til at afhænde nødstedet aktiver for flere milliarder euro til sine ejere delstaterne Hamborg og Slesvig-Holsten. Efter redningsplanen havde ejerne to år til at finde nye investorer, der ville overtage banken. Og gårsdagens aftale var da også lige inden deadline, der udløb ved midnat onsdag.

De forgangne år har HSH Nordbank brugt på at nedbringe sine nødstedte lån til shipping, og sidste år mere end halverede banken aktiverne placeret i non-core Bank til omkring seks mia. euro.

"Nu handler det om at udvikle HSH Nordbank som en fokuseret, agil bank fra Nordtyskland for mellemstore selskaber i hele landet. Samtidig vil vi forsigtigt øge vores internationale aktiviteter i udvalgte forretningsenheder," siger Stefan Ermisch uden at konkretisere yderligere.

I forbindelse med privatiseringen vil næsten alle de dårlige aktiver fra tidligere år blive fjernet fra HSH Nordbank, når aftalen bliver lukket i løbet af året. De vil blive opkøbt af selskaber under de nye ejere, fremgår det. Og det drejer sig primært om nødstedte lån til shippingindustrien. Herefter vil den nuværende non core Bank ophøre.

