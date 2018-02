HSH Nordbank tæt på aftale med nye ejere

Inden for kort tid vil den tyske shippingbank HSH Nordbank kunne præsentere sine nye ejere. Ifølge flere tyske medier har banken landet en aftale med de to amerikanske kapitalfonde J.C. Flowers & Co. og Cerberus Capital, som man indledte eksklusive forhandlinger med tilbage i januar.

En aftale vil ifølge Wall Street Journal blive meldt ud i næste uge, og ifølge kilder tæt på forhandlingerne bliver prisen på op mod en mia. euro. Tidligere blev der talt om en pris på højst 200 mio. euro, men i mellemtiden har flere shippingmarkeder fået det bedre, mens HSH Nordbank har skåret en markant del af sine dårlige shippinglån fra.

Senest skulle banken have stået bag salget af en flåde på 14 containerskibe til knap 140 mio. dollars til norske MPC Containerships, skrev Tradewinds for nylig. Men selvom HSH Nordbank har brugt flere år på at rydde op i de dyre shippinglån, vil banken også i fremtiden være en del af industrien.

Banken planlægger at beholde en shippingportefølje til en værdi på mellem 5 og 6 mia. euro, siger en kilde til Wall Street Journal. Samtidig skal porteføljen med dårlige lån reduceres til tre mia. euro i slutningen af 2018. Det har hele tiden været planen, at en aftale skulle være indgået senest ved udgangen af februar måned.

