Græske Aegean venter underskud for fjerde kvartal

Der kommer til at stå et minus på bundlinjen, bunkerselskabet Aegean fremlægger regnskabet for fjerde kvartal, oplyser selskabet i en meddelelse. Mere nøjagtigt forventer Aegean et nettounderskud på 28,2 mio. dollars for perioden, hvor engangsomkostninger på 14,5 mio. dollars påvirkede resultatet.

Herunder selskabets beslutning sidste år om at trække sig helt fra Singapore som leverandør samt tab på et salg af et skib. Bestyrelsesformand Jonathan Mcllroy ser frem mod endnu et svært år.

"2018 vil sandsynligvis blive endnu et hårdt år for vores kerneforretning, men Aegean er i gang med en transformation, som vi tror på vil give betydelig værdi for aktionærerne over tid," siger han i meddelelsen.

I begyndelsen af måneden kom det frem, at en gruppe af investorer er så utilfredse med ledelsen af Aegean Marine Petroleum, at de vil forsøge at skifte flere medlemmer af bestyrelsen ud for at forbedre driften og løfte aktien. Kritikpunkterne tæller blandt andet dårlig selskabsledelse, transaktioner med nærtstående parter og mangel på en langsigtet strategi, som ShippingWatch kunne fortælle.

De utilfredse investorer har samlet sig i en gruppe ved navn The Committee for Aegean Accountability, som repræsenterer over 12 pct. af aktierne i det New York-noterede selskab med græske rødder.

I forbindelse med meddelelsen om resultatet for fjerde kvartal, har Aegean også offentliggjort et opkøb af de resterende aktier i selskabet H.E.C. Europe Limited, som ejer en gruppe selskaber, der står for forskellige services til havne. Blandt andet at skille sig af med olierester fra skibe. Et køb til omkring 367 mio. dollars.

