DSV og konkurrenterne kæmper om digitalisering

Canadiere bruger gedigne mængder af makeup, har DSV opdaget. Det danske transportselskab styrer lagret for den franske kosmetikgigant Sephora i Canada, og ved at nytænke og automatisere pakkeprocessen af læbestifter og neglelak vinder DSV tid, penge og kunder.

I stedet for at medarbejderne går rundt og finder varerne selv, kører kassen med mascara automatisk hen til den person, som pakker varen. En computer får maskineriet til at trække den rette kasse frem, mens en anden ansat sørger for at fylde kasserne op igen. Alt sammen uden at medarbejderne flytter benene.

Du drømmer ikke om, hvad der går igennem sådan et lager. Det er fuldstændig vildt. Jens Lund, økonomidirektør i DSV

"Nogle dage op til jul, når de kører kampagne, plukker vi op mod 100.000 ordrer om dagen. Du drømmer ikke om, hvad der går igennem sådan et lager. Det er fuldstændig vildt," siger Jens Lund, økonomidirektør i DSV.

Digitalisering og nye teknologier kan være en velsignelse for speditører, der griber mulighederne. Men faren for, at transportbranchens digitale æra bliver en forbandelse for de langsomme, lurer i ledelseskontorerne hos fragtselskaber verden over.

Tester robotter og andre løsninger

DSV er i gang med at implementere det canadiske koncept, samtidig med at koncernen tester robotter, løsninger med live tracking, 3D-print og statiske datamodeller til at forudsige kundebehov.

"Det er vi simpelthen nødt til for at se, hvad det er for nogle teknologier, som kan anvendes hos os og kan få til at fungere med det, vi laver. Det er simpelthen et must," siger Jens Lund.

Den danske speditør er langt fra den eneste, som forsøger at være på forkant med den teknologiske udvikling. Den schweiziske storkonkurrent Kuehne + Nagel har smedet hele forretningsplanen om, så den nu kredser sig om teknologisk omstilling som modsvar til den hastige digitale udvikling.

"Vi vil hyre nye specialister, som kommer fra onlinesalg, procesingeniører, dataeksperter og forskere," sagde topchefen Detlef Trefzger til Lloyd’s List i september 2017.

Kuehne + Nagel er foran DSV på det punkt. Joel Spungin, transportanalytiker i Berenberg, om teknologiske satsninger

Han har også netop planlagt et joint venture med et singaporeansk investeringsselskab om at investere i iværksættere, der satser på teknologi inden for logistik.

Også den anden store schweiziske rival Panalpina er i gang med omstillingen. Speditøren eksperimenterer med den nye teknologi blockchain, der gør det muligt at spore ethvert skridt i forsyningskæden, og som bliver spået stort potentiale for transportbranchens digitale tidsalder.

Trods de automatiserede lagre og de mange pilotprojekter ser analytikere DSV som værende lidt bagud i hvert fald i forhold til Kuehne + Nagel.

"Kuehne + Nagel efterlader det indtryk, at de tager investeringerne. Kuehne + Nagel er foran DSV på det punkt," siger Joel Spungin, transportanalytiker hos den tyske investeringsbank Berenberg, og tilføjer:

"Baseret på hvad vi ved i øjeblikket, så har flere af de øvrige speditører gjort mere ud af at forklare, hvordan de investerer for at være på forkant med udviklingen, end DSV."

Ledelsen i DSV har i hvert fald ikke været specielt gode til at hive sine digitale anstrengelser frem i lyset, mener analytiker Casper Blom fra ABG Sundal Collier.

"Historisk set har DSV været rigtig gode til at udvikle it-løsninger. Det er noget af det, der hjælper dem, når de laver og skal integrere opkøb. Betyder det så, at man ikke kan blive ramt på andre steder af værdikæden? Det gør det ikke," siger han.

Kigger man på DSV’s cash flow i deres nyaflagte årsregnskab, kan man også se, at 393 mio. kr. gik til immaterielle investeringer – primært i it – i 2017. Kuehne + Nagel, der ikke har offentliggjort deres årsregnskab for 2017 endnu, brugte 84 mio. kr. på posten i 2016.

Jens Lund, økonomidirektør DSV. PR-foto: DSV

En af de spillere, der løber forrest i kapløbet om at lede en digital revolution, er A.P. Møller-Mærsk. Mærsk har sammen med IBM sat sig for at udvikle en digital platform, der ved at omfavne hele transport- og logistikindustrien kan hente astronomiske gevinster. Alene Mærsk og selskabets leverandører står til potentielt at kunne spare op imod 20 mia. kr. i omkostninger.

Platformene bliver bygget med blockchainteknologien, og en af fiduserne er, at det potentielt gør tredjeparter i logistikkæden overflødige – eksempelvis speditører.

"Det er da noget, vi selvfølgelig følger med i og prøver at forstå, hvad de lige nøjagtigt arbejder med. A.P. Møller har jo i mange år prøvet at skære speditørerne ud. Det er en drøm, de har haft længe, som de nu markedsfører igen, fordi der er kommet en ny teknologi. Jeg tror, de har rigeligt at se til med den infrastruktur, de har i øjeblikket, så jeg tror, det kommer til at tage noget tid for dem," siger Jens Lund.

Maersk og IBM udmeldte for få dage siden, at DSV’s mellemøstlige konkurrent Agility har underskrevet en aftale om at samarbejde med de to giganter om blockchaineventyret.

Vil købe op

For at være på forkant med udviklingen har DSV søsat et initiativ, der går ud på at sondre teknologiens muligheder, og hvilke blockchain-projekter andre er i gang med.

"Der prøver vi at se, hvordan det kan virke bedst, og hvor vi ser os selv i det. Så skal vi gerne gå sammen med nogle af dem, som er organiseret på en måde, så vi er i stand til at tage de her teknologier til os," siger Jens Lund.

I forbindelse med årsregnskabet meddelte DSV, at koncernen er klar til at købe op igen for milliarder. De typiske opkøbsmål er andre speditører. Men Jens Lund fortæller, at DSV også kigger på at købe selskaber, der kan hjælpe DSV med at gøre teknologiske landvindinger.

"Vi har jo traditionelt været dem, der har disruptet. Så det er klart, at der også kommer et pres fra andre, der gerne vil ind i det her marked," siger han.

En anden global aktør, som for alvor bevæger sig ind på markedet for spedition og forandrer det, er Amazon. Markedet for internethandel vokser kraftigt, og det smitter positivt af på hele transportbranchen. Men flere bekymrer sig om, hvordan den globale mastodont kan finde på.

Amazon og DSV er ikke direkte konkurrenter. DSV tager sig primært af at levere pallerne og større pakker til butikker, mens Amazon sender varer ud til privatkunders adresser. Men for at forblive relevant for storkunderne, der også arbejder sammen med Amazon, bliver DSV nødt til at strenge sig an.

"Det gælder for os om at have en servicetilbud, hvor vi har en effektivitet, som kan matche eksempelvis Amazons. Det gør jo, at vi skal indføre automatik i højere grad, end vi har gjort tidligere, og vi må investere i at have den effektivitet," siger Jens Lund.

