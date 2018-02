DSV-forventningerne kommer under luppen i årsregnskab

Det vil være forventningerne på både kort og lang sigt, som tager fokus, når transport- og logistikkoncernen DSV torsdag morgen offentliggør regnskab for 2017.

DSV's egne forventninger til året er et driftsoverskud før særlige poster på 4700-4900 mio. kr., og her venter analytikerne ifølge Ritzau Estimates et overskud helt i toppen af intervallet med et plus på 4876 mio. kr. og 1194 mio. kr. i fjerde kvartal.

Forventningerne til 2018 er et overskud på 5388 mio. kr., men DSV har for vane at spille ud med et interval i sin prognose, og Alm. Brands spådom er et udspil på 5200-5500 mio. kr.

"Det er primært de kortsigtede forventninger, som kommer i fokus. DSV's markeder er i god fremgang som følge af en høj vækst i verdensøkonomien, og det skal afspejle sig i forventningerne, hvis aktien skal holde det nuværende niveau," siger aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand.

Langsigtede forventninger på vej

DSV varslede i 2017, at der kunne komme nye langsigtede forventninger i forbindelse med torsdagens regnskab.

Det gælder særligt i luft- og søfragtsdivisionen, Air & Sea, hvor selskabet efter en god integration af opkøbet UTI Worldwide allerede har overgået målet om en overskudsgrad på 7-8 pct. og en conversation ratio - driftsresultatet som andel af bruttofortjenesten - på 35, der ellers først skulle nås i 2020.

"Det er meget sandsynligt, at forventningerne vil blive løftet i Air & Sea, men der er allerede indregnet høje forventninger til, at DSV kan løfte resultaterne, så jeg tror ikke, at det kommer til at rykke så meget ved aktiekursen," siger Michael Friis Jørgensen.

Selve resultaterne i fjerde kvartal vil være drevet af en god underliggende udvikling på DSV's markeder rundt i verden.

"Når vi kigger på fragtdata, så har slutningen af 2017 været rigtig stærk over hele linjen, hvilket formentlig vil drive resultaterne," siger Michael Friis Jørgensen.

Højere oliepris kan trække ned

En højere oliepris og mangel på lastbilchauffører i Europa kan dog have lagt en dæmper på DSV's marginer.

"Vi har set kapacitetsproblemer på det europæiske marked, og samtidig kan en højere oliepris have påvirket raterne på luft- og søfragt. Det plejer DSV at kunne lægge videre over på kunderne, men effekten er nogle gange forsinket, og derfor kan det påvirke resultaterne på den korte bane," siger Michael Friis Jørgensen.

Endelig vil der være fokus på udlodningen til aktionærerne. Sidste år udbetalte selskabet 1,80 kr. per aktie, og ifølge analytikerne vil betalingen stige til 1,90 kr.

Samtidig kan DSV vælge at betale flere penge til ejerne via et aktietilbagekøbsprogram. I øjeblikket er selskabet ved at afvikle et tilbagekøbsprogram på 1250 mio. kr.

