Medie: HSH Nordbank forhandler med mulig ny ejer

Mandag begyndte de eksklusive forhandlinger mellem ejerne af HSH Nordbank, delstaterne Hamborg og Schleswig-Holstein, og de mulige købere med fondene J.C. Flowers og Cerberus, der sammen angiveligt har budt mere end 700 mio. euro, fortæller kilder til Reuters.

I alt har de godt to uger til at forhandle med delstaterne, som ejer 89 pct. af banken. Hvilke betingelser, der videre er i buddet, er ikke klart. Samtidig er en anden potentiel køber, Apollo, angiveligt blevet bedt om at vente, hvis forhandlingerne med de to andre ikke kommer igennem.

Ingen af parterne har ønsket at kommentere sagen over for Reuters.

