To kæmpeselskaber klar til investering i digital logistik

Investeringsselskabet Temasek med base i Singapore og schweiziske Kuehne + Nagel har indgået et samarbejde om at finde nye løsninger til logistikbranchen.

Der er tale om et joint venture mellem de to selskaber, som sammen vil investere globalt i opstartsvirksomheder i logistikbranchen. Digitalisering er et nøgleord for samarbejdet.

"Samarbejdet vil kunne accelerere forandringen af logistikindustrien. Samarbejdet kombinerer Temaseks fokuserede og langsigtede investeringsstrategi og ekspertise med Kuehne + Nagels globale logistiknetværk og know-how, skaber en win-win situation for alle parter og fremtiden for vores industri," lyder det fra formand for Kuehne + Nagel Joerg Wolle.

Det nye samarbejde vil især gå efter at finde iværksætter-virksomheder, der arbejder med blockchain, big data, robotteknologi og kunstig intelligens.

