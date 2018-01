Eksklusive forhandlinger om tysk storbank kan begynde i næste uge

Ejerne af tyske HSH Nordbank vil sandsynligvis i næste uge beslutte at gå videre med eksklusive forhandlinger med en af de tilbageværende, der er interesserede i at købe banken, skriver Reuters, der har været i kontakt med to folk tæt på processen med.

J.C. Flowers, som i forvejen ejer 5 pct. af HSH, har sammen med Cerberus givet at bud på mere end 700 mio. euro, fortæller en af kilderne. Betingelserne i aftalen står ikke klart, understreges det. Samtidig ligger der yderligere to separate købstilbud fra Apollo Capital Management samt det London-baserede Socrates Capital, skrev Wall Street Journal for nylig.

Hverken HSH, ejerne i delstaterne Hamborg og Schleswig-Holstein eller de køberne ønsker at kommentere sagen. Men mandag skal delstaterne diskutere næste skridt i privatiseringen af banken, hvilket skal være landet i slutningen af februar.

