Storbank peger på LNG til grøn shipping

Franske Société Générale er med sit nye medlemsskab af SEA/LNG nu aktiv fortaler for LNG som brændstof til skibe.

"På linje med vores bredere miljømæssige forpligtelse til at understøtte grønne løsninger, mener Société Générale der er fordele ved LNG på grund af lavere lokal forurening og udledning af CO2 i sammenligning med traditionelle marinebrændstoffer," siger Paul Taylor, der er global head of shipping finance i banken i en meddelelse.

Han lægger vægt på, at det nye medlemsskab forhåbentlig kan føre til samarbejde mellem banken og alle led i forsyningskæden omkring LNG.

Formand for SEA/LNG, Peter Keller, er positiv over for, at en bank også nu er blandt medlemmerne i organisationen, der også har mange havne, olieselskaber og klasseselskaber som medlemmer.

"Innovativ finansiering er en del af kernen til at nedbryde barriererne, og Societe Generale er i front, når det kommer til at udvikle rammevilkår for at understøtte den udvikling."

Société Générales indblanding i shippings miljøvalg er ikke enestående. For nylig har Nordea f.eks. tilsluttet sig et initiativ med nye retningslinjer for shippingbanker, der skal sikre, at skibe bliver ophugget på forsvarlig vis frem for under farlige forhold på strande i Sydasien.

Det er foruden Nordea de hollandske banker ABN AMRO, ING Bank og NIBC, der er med i initiativet sammen med de skandinaviske banker DNB, SEB og Eksportkredit Norge.

