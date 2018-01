Britisk fond hjælper HSH Nordbank af med stor gældspost

HSH Nordbank har fået en gældspost mindre i shipping.

En britisk investeringsfond er aftageren af gælden, da fonden har indgået et partnerskab om restrukturering af i alt 126 mio. euro med det hollandske rederi JR Shipping Group.

Det hollandske rederi redegør i en meddelelse for aftalen, som har været nogle måneder undervejs, men nævner ikke navnet på den britiske fond med hovedsæde i London, der nu gør restruktureringen mulig.

Gælden på 126 mio. euro er relateret til et selskab under JR Shipping Group med navnet JR Fleet Fund CV, som driver 11 mindre feederskibe.

Direktør og ejer af JR Shipping Group, Sander Schakelaar, kalder selv gældsaftalen for "et historisk gennembrud for shippingindustrien" i forhold til finansiering.

"JR Shipping og fonden er forpligtet til at bibeholde et langsigtet partnerskab, som ikke kun vil styrke fundamentet under shippingselskabet, men også øge muligheden for banker for at strukturere refinansieringsløsninger for deres skibe," siger Sander Schakelaar.

Medie: Tysk storbank kan blive solgt for knap 1,5 mia kr

Hamburg Süds topchef efter Maersk-salg: Hamborg er stadig en shippingby

Tysk storbank kæmper stadig med shipping